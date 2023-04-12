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Murat Başoğlu son halini paylaştı. Yeğeniyle anılmıştı

Geçtiğimiz yıllarda kendi öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede yakalanan ve büyük bir skandala imza atan Murat Başoğlu son paylaşımıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 15:13
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Yeğeniyle anılmıştı! Murat Başoğlu son halini paylaştı

Murat Başoğlu son halini paylaştı. Yeğeniyle anılmıştı
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Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu uzun zamandır gözlerden uzak yaşamış ve hiçbir projede de yer almamıştı. 

Skandalın yaşandığı dönem “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm” ifadelerini kullanan ünlü isim sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

"Başlıyoruz" notuyla pozlarını paylaşan Murat Başoğlu "Yeni bir proje ile ekrana mı dönecek?" sorusu merak edildi.

Murat Başoğlu'nun son hali de gözlerden kaçmadı.

Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu’nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.
 

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