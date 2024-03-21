Murat Boyner'in sevgilisi aile arasına girdi

Kaynak: Bimagazin
Murat Boyner'in sevgilisi aile arasına girdi
Murat Boyner iki yıldır birlikte olduğu iç mimar sevgilisini ailesinin içine soktu. Geçtiğimiz günlerde Boyner Mağazacılık davetine birlikte katılan Murat Boyner ve Yasemin Pirinçci, gecenin sahibi Ümit-Cem Boyner ile beraber poz verdi.

Cem-Ümit Boyner çiftinin en küçük çocukları Murat Boyner iki yıldır birlikte olduğu iç mimar sevgilisi Yasemin Pirinçci’yi ailesinin içine soktu. Boyner Mağazacılık’ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği davete beraber katılan çift, gecenin ev sahipleri olan Cem-Ümit Boyner ile birlikte poz verdi.

Bimagazin’in haberine göre, cemiyet dünyasının tanınmış çiftlerinden Cem-Ümit Boyner çiftinin en küçük çocukları Murat Boyner’in, iki yıldır birlikte olduğu iç mimar sevgilisi Yasemin Pirinçci ile beraber poz verdi.

gji-pcpwcaerz3c.jpeg

28 yaşındaki Murat Boyner, Georgetown Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuş ardından aile şirketi olan Boyner’de çalışmaya başlamıştı. Murat Boyner İç mimarlık ve tasarım okuyan sevgilisi Yasemin Pirinçci ise büyük organizasyonlara imza atan Aytül Ayke Studio’da çalışıyor.

Son Haberler
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı Magazin
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı
Kripto paralarda büyük heyecan Ekonomi
Kripto paralarda büyük heyecan
Mucize yöntemle cildi temizleyen ot şifa saçıyor Şifalı Bitkiler
Mucize yöntemle cildi temizleyen ot şifa saçıyor
Mahalle yanarken TFF yöneticileri neşeli Spor
Mahalle yanarken TFF yöneticileri neşeli
Dolar TCMB kararına odaklandı Ekonomi
Dolar TCMB kararına odaklandı
AKP’nin reklamında kullandığı ‘Çiftçi’ hangi ünlü ve zengin sanatçı çıktı Gündem
AKP’nin reklamında kullandığı ‘Çiftçi’ hangi ünlü ve zengin sanatçı çıktı
Batuhan Karadeniz'i topa tuttular: "Ciddiye alınacak karakter değil" Spor
Batuhan Karadeniz'i topa tuttular: "Ciddiye alınacak karakter değil"