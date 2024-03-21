Murat Boyner'in sevgilisi aile arasına girdi

Cem-Ümit Boyner çiftinin en küçük çocukları Murat Boyner iki yıldır birlikte olduğu iç mimar sevgilisi Yasemin Pirinçci’yi ailesinin içine soktu. Boyner Mağazacılık’ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği davete beraber katılan çift, gecenin ev sahipleri olan Cem-Ümit Boyner ile birlikte poz verdi.

Bimagazin’in haberine göre, cemiyet dünyasının tanınmış çiftlerinden Cem-Ümit Boyner çiftinin en küçük çocukları Murat Boyner’in, iki yıldır birlikte olduğu iç mimar sevgilisi Yasemin Pirinçci ile beraber poz verdi.

28 yaşındaki Murat Boyner, Georgetown Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuş ardından aile şirketi olan Boyner’de çalışmaya başlamıştı. Murat Boyner İç mimarlık ve tasarım okuyan sevgilisi Yasemin Pirinçci ise büyük organizasyonlara imza atan Aytül Ayke Studio’da çalışıyor.