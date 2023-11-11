Murat Cemcir eski dostu Ahmet Kural hakkında sessizliğini bozdu. Düğününe dahi gitmemişti

Ahmet Kural ile araları açık olan Murat Cemcir, yakın dostunun düğüne katılmama sebebini açıkladı.

Murat Cemcir eski dostu Ahmet Kural hakkında sessizliğini bozdu. Düğününe dahi gitmemişti

Yakın dostu Ahmet Kural'ın düğününe dahi katılmayan Murat Cemcir konuya açıklık getirdi. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre küs olup olmadıkları merak edilen Cemcir, düğüne gitmeme sebebini dile getirdi.

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Murat Cemcir ile Ahmet Kural, ilk kez 2011 yapımı 'Çalgı Çengi'de başrol olarak kamera karşısına geçmiş; 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizileri ile 'Düğün Dernek' serisi, 'Çalgı Çengi İkimiz', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Baba Parası' filmlerinde de partner olmuştu.

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"AHMET ESKİ DOSTUM"

Ayrılmaz ikili olarak gösterildiği Ahmet Kural ile bir anda aralarının açılması hakkında ilk kez konuşan Cemcir, "Ahmet çok yetenekli bir komedyen ve eski dostum. Elbette bir araya geliriz" dedi.

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Ahmet Kural'ın düğününe katılmağı hatırlatılan Cemcir, şunları söyledi: "Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Maddi anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz."


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