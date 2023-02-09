9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti

TVF, Malatya'da deprem dolayısıyla Murat Çiloğulları'nın vefat ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:00
Takip Et

Murat Çiloğulları hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
+
Aa
-

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Malatya BBSK’lı voleybolcu Murat Çiloğulları’nın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Malatya BBSK’nın oyuncusu Murat Çiloğulları'nın vefat ettiğini açıkladı.

Federasyon’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Murat Çiloğulları'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
3
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
4
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
5
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
6
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
7
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.