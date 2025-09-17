Murat Dalkılıç'tan yeni aşkı Özgü Kaya için radikal karar!

Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın paylaştığı 'Cennetin Çocukları' dizisinin galası geçen akşam yapıldı. Galada, 'Gönül' karakterini canlandıran Özgü Kaya'yı sevgilisi Murat Dalkılıç yalnız bırakmadı. Dalkılıç, sevgilisinin çekimler için Ayvalık'a yerleştiğini söyledi.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, aylarca önce birlikte çektirdikleri bir fotoğrafın ardından haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-2.jpg

İkili, ilk defa geçen hafta Etiler'de gazetecilere yakalanmıştı. Dostlarıyla yemek yedikten sonra çıkışta, aşk sorularına karşın sessiz kalmayı tercih etmişlerdi.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-3.jpg

Dalkılıç'ın, sevgilisi Özgü Kaya'nın yeni dizisi için radikal bir karar aldığı öğrenildi. 'Cennetin Çocukları'nın galasına katılan Dalkılıç, Özgü Kaya'nın dizi çekimleri nedeniyle Ayvalık'a taşındığını ifade etti.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-4.jpg

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Gerçek adı Sırrı Murat Dalkılıç olan Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983'te İzmir'de doğdu. Müzik kariyerine 15 yaşında, okulda kurduğu grubun solisti olarak başladı. İlk profesyonel adımı, 2008'de yayımladığı "Kasaba" şarkısıyla attı.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-1.jpg

2010 yılında çıkardığı "Merhaba" adlı ilk stüdyo albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Ardından "Bir Güzellik Yap" (2012), "Daha Derine" (2014) ve "Epik" (2016) gibi başarılı albümlere imza attı.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-7.jpg

Şarkılarıyla müzik listelerinde sıkça zirveye çıkan Dalkılıç, Türkiye Video Müzik Ödülleri ve Altın Kelebek Ödülleri gibi birçok önemli ödüle layık görüldü.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-8.jpg

Müzik dışında oyunculuk da yapan Dalkılıç, "Sil Baştan" dizisi ve "Dünya Hali", "Bizans Oyunları" gibi filmlerde rol aldı. Aynı zamanda "Söyle Söyleyebilirsen" adlı yarışma programını sundu ve yapımcılık projeleri de gerçekleştirdi.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-9.jpg

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Murat Dalkılıç, kariyerine devam ediyor.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-13.jpg

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

5 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğan Özgü Kaya, Türk oyuncudur. Kariyerine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimin ardından başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayımlanan "Adı Efsane" dizisiyle yaşamıştır.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-12.jpg

Rol Aldığı Bazı Yapımlar: Adı Efsane (2017), Mehmetçik Kut'ül Amare (2018-2019), Kimse Bilmez (2019), Üç Kız Kardeş (2022-2024), Ex Aşkım (Dijital dizi),

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-14.jpg

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-15.jpg

Kaya, özellikle "Üç Kız Kardeş" dizisindeki Türkan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Günümüzde ise "Cennetin Çocukları" dizisiyle gündemde.

murat-dalkilictan-yeni-aski-ozgu-kaya-icin-radikal-karar-yenicag-26.jpg

