Murat Kurum ‘Deprem siyaset üstü bir konudur’

AKP ve Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Beşiktaş’ta düzenlenen, 'Üreten İstanbul Büyüten Türkiye' programında, futbolcular ve sanat camiası ile bir araya geldi.

Kurum, CHP’ye depremde yitirdiğimiz vatandaşlar üzerinden siyaset yapmakla suçladı.

“BENİ HİÇBİR ZAMAN İFTİRALARININ İÇİNDE GÖREMEYECEKSİNİZ”

“Beni hiçbir zaman iftiralarının içinde göremeyeceksiniz” diyen Kurum, "Hiçbir zaman dedikoduların içerisinde olmayacağız. Birileri gibi yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızı, büyüklerimizi sırtından hançerlemeyeceğiz. Maalesef kiminle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok" diyerek İmamoğlu'na yüklendi.

Mevcut İBB'nin israfı bitirdiklerini açıkladıktan sonra kendi reklamı için milyonlarca TL harcadığına dikkat çeken Kurum, "İsrafı bitirdik deyip boy boy tabelalara reklam verme bedeli 175 milyon, 2 günlük konsere 550 milyon TL harcayan anlayış bu. Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde delegeleri ayarlamayı iyi biliyor. Orada yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor. Ama belediyecilikten bir haber." diyerek sözlerine devam etti.

"BİZİM KİMSEYLE ŞAHSİ BİR MESELEMİZ YOK"

Beşiktaş denildiğinde akla ilk olarak milli değerlerin geldiğini söyleyen Kurum, "Beşiktaş’ımızdaki bu güzel buluşmaya hoş geldiniz. Serkan başkanımızla ne zaman konuşsak, Beşiktaş kimliğinden söz ediyoruz. Evet, Beşiktaş denildiğinde aklımıza bir duruş gelir, milli değerlerimize bağlılık gelir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesidir Beşiktaş. Beşiktaş deyince akla Dolmabahçe gelir, Milli Mücadele gelir, Cumhuriyetimize derin bir saygı ve sevgi gelir. İstanbul Fatih’in emaneti, Beşiktaş vefanın şehridir. Emanet; sahip çıkmaktır. Vefa, millete verdiğin sözünde sonuna kadar durmaktır. Bizim kimseyle şahsi bir meselemiz yok. Herkesin şahsına sonuna kadar saygılıyız. Ama biliyoruz ki, emanete sahip çıkmayanlarla; İstanbul’a vefası olmayanlarla bu kentler yönetilemez, insanlar mutlu edilemez. Çok açık ve net söylüyorum. Vefa giderse, cefa gelir" dedi.

"BİRİLERİ İSTANBUL’UN SEFASINI SÜRERKEN, BU ŞEHRİN SAKİNLERİ CEFA ÇEKMEKTEDİR"

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’a ve İstanbul’un sorunlarına ilgisiz olduğuna, İstanbulluların da bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kaldığına dikkat çeken Murat Kurum, "Son 5 yılda İstanbul'umuzun düştüğü bu durum, birileri İstanbul’un, Beşiktaş’ın sefasını sürerken, bu şehrin sakinleri cefa çekmektedir. Her gün ulaşımda, ama metrobüs duraklarında ama metro beklerken, ama annelerimiz babalarımız evlerinde, huzursuz bir şekilde ‘acaba deprem olur da benim evim hasar görür mü’ endişesi içerisinde yaşıyor. Bugün İstanbul'u yöneten irade, verdiği vaatlerin çoğunu yerine getirmemiştir. İstanbul’umuz tüm uluslararası standartlara ve araştırma sonuçlarına göre hizmetsizlikle anılmaktadır." dedi.

"MİLLETİMİZ ÇARESİZLİK İÇİNDE"

İstanbulluların şehir içi ulaşımda en büyük problemlerinden birinin taksi hizmetleri olduğunu ve mevcut İBB yönetiminin bu soruna çözüm bulamadığını hatırlatan Murat Kurum, "Taksi sorununu çözememiş bir iradeden bahsediyoruz. Biz günlerdir sokaktayız. Gitmediğimiz ilçemiz yok. Her bir vatandaşımızı dinledik. Gittiğimiz her yerde otopark, taksi, kentsel dönüşüm ve yeşil alan sorunu gibi onlarca sorunla karşı karşıyayız. İşte Serkan Başkanım da anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Aracını otoparka bırakıyor ve otoparkta bir daha yer bulamam endişesiyle aracını almıyor. Yani otoparka mı sahip çıksın, arabaya mı sahip çıksın? Böyle çaresizlik içinde milletimiz. Maalesef İstanbul bugün cefa çekmektedir. İstanbul'un bu kronikleşen sorunlarına artık kimsenin tahammülü kalmadı" diye konuştu.

"İSTANBUL 31 MART'TA ÇOK NET DEĞİŞİM İSTİYOR"

Seçmenin projelerine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Murat Kurum, İstanbul’un değişim ihtiyacını, "Türkiye Yüzyılı' projemizde, 10 başlık altında İstanbul’un her alanına ilişkin, sanayisi, turizmi, tarımı, sporu, deprem gerçeği, ulaşım çilesi, sosyal yardımdaki adaletsizlikler gibi İstanbul'a ilişkin hayallerimizi açıkladık. Gittiğimiz her ortamda da şunu görüyoruz: İstanbul artık 31 Mart'ta çok net bir şekilde değişim istiyor. 31 Mart'ta kendisiyle ilgilenen, şefkat gösteren bir belediyecilik anlayışı istiyor. Bu çok doğal bir şey. Yani İstanbul’da yaşayanların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, ilçe belediyesinden bu hizmetleri beklemesi en doğal hakkıdır. Bunu beklediklerini de vatandaşlarımız burada çok daha güzel şartlar içinde yaşama arzusunda." sözleriyle vurguladı.

"MİLLETİMİZ BİZİ NEREDE GÖRMEK İSTİYORSA ORAYA KOŞTUK"

Murat Kurum, vatandaşın zor gününde hep yanında olduğunu söyledi, Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerine atıfta bulundu. "Elazığ'da deprem oldu. Ben 2 saat sonra oradaydım. Günlerce orada kaldık. Mustafa Paşa’da, Rüstem Paşa’da, Abdullah Paşa’da, her bir sokağında alın terim var. Elazığ'dan, Malatya'ya o depremlerde günlerce çalıştık. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa oraya koştuk. Söz verdik ve o sözleri tuttuk. O zaman dediler ki bize 'Siz bu konutları yapamaz ve bu işyerlerini milletimize yetiştiremezsiniz' dediler. Aradan 1 yıl geçti. 1 yıl sonra biz Elazığ ve Malatya da tarihinin en büyük dönüşüm projelerini gerçekleştirdik. Bu depremde Elazığ, eğer az vefat verdiyse Elazığ bu depremden az etkilendi ise değerli arkadaşlar bunun sebebi burada yapılan dönüşümdür. Çok net söylüyorum. Biz bir deprem ülkesiyiz ama depremle mücadele etmek deprem dönüşümünü kentsel dönüşümü her alanda gerçekleştirmek durumundayız. Yaptığınızda işte 11 ilde yaşadığımız depremde TOKİ de yaptığımız binalarda kimsenin burnu kanamadı." diyen Kurum, muhalif seçmenin bile bu çabalarını takdir ettiğini bir anekdotla anlattı. Kurum, “İzmir depremi oldu biz yine oradaydık. 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği, belediyecilik hizmetlerinin verilemediği, temizliğin dahi yapamadığı o anlayış, güzel İzmir’imizde var. Biz gittik, Bayraklı’da İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik. O zaman da dediler ki ‘yapamazsınız’. Ama 1 yıl içinde teslim ettiğimizde, oradaki bir ablamız sokakta bana, ‘Sizi tebrik ediyorum, siz söz veriyorsanız sözünüzü tutuyorsunuz. Ben CHP’liyim ve maalesef bizim partimizde böyle bir anlayış yok’ dedi.” hatırlatmasını yaptı.

"HEP BİRLİKTE TEK YÜREK OLDUK"

Kurum, "Kastamonu’da, Rize’de, Giresun’da, Bartın’da, Trabzon’da seller oldu biz yine oradaydık. Milletimizle el ele verdik, Giresun Dereli, Kastamonu Bozkurt, selden etkilenen ne kadar ilçe varsa günlerce kaldık. En son asrın felaketinde büyük bir acıyla uyandık. 53 bin canımızı kaybettiğimiz bu depremde buradaki birçok dostumu deprem bölgesinde gördüm. Kulüplerimiz seferber oldu. Geldiler bin bir zorlukla yönettikleri kulüplerle, yine kendi emekleriyle prefabrik konutlar, çadır kentler yaptılar. Hep birlikte tek yürek olduk. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı bir an olsun yalnız bırakmadık. Hala oradaki kardeşlerimiz için seferberlik anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Orada öyle bir çalışma yaptık ki ben bakanlığın bütün birimlerini neredeyse oraya taşıdım. 3 ayda 11 ilimizde, depremden etkilenen tüm ilçelerimizde 180 bin konutun inşasını başlattım." dedi.

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KONU DİYENLER HER GİTTİKLERİ YERDE SİYASET YAPTILAR"

Mevcut İBB Başkanı’nın deprem ve kentsel dönüşüm konusundaki çelişkili tutumuna da gönderme yaptı Murat Kurum, "Bir tarafta ‘Bu işi siyaset üstü görelim, deprem siyaset üstü bir konudur’ derken her gittikleri yerde siyaset yaptılar. Orda vefat eden kardeşlerimizin sayısı üzerinden siyaset yapıyorlar. Acaba 10 bin kişi fazla ölse mutlu mu olacaksın? Sen oradaki depremzedenin mutluluğuyla sevineceğine, acaba 3 kişi daha fazla vefat etti mi algısını elde ederek ne yapmaya çalışıyorsun, bu nasıl vicdansızlık? Onlar ağız dolusu vaatler sundular, bedava vereceğiz dediler. Milletimiz yine o boş vaatlere kanmadı, eserden, hizmetten yana tavrını net bir şekilde koydu. Orada başladığımız, ardından arkadaşlarımızın devam ettirdiği konutları 20 gün önce teslim ettik. Hamdolsun milletimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Nerede milletimiz bize ihtiyaç duysa oradaydık." diye konuştu.

"TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE ÇALIŞTIK"

“Biz söylüyorsak, eğer Murat Kurum söylüyorsa yapar. Milletimiz bunu biliyor” diyen Kurum, geçmişte yaptığı hizmetleri, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirdiği projeleri işaret etti. Kurum, "Rize’nin merkez çarşısının dönüşümünde de biz vardık. Trabzon Çömlekçi'nin yeni binalarının yapımında da biz vardık. Trabzon Avni Aker Stadı’nın yeniden Trabzon’un şanına yakışır bir şekilde yapılmasında da biz vardık. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi’nin yapılmasında da alın terimiz var. Konya Mevlana Müzesi’nin karşısındaki dönüşüm projesinde de emeğimiz var. Ankara’da, Ankara’nın tüm ilçelerinde emeğimiz var. Bugün çok net söylüyorum 81 ile gittiğinizde bizim Amasya'da izimizi görürsünüz, Sinop'ta o tarihi kalenin etrafındaki dönüşünü görürsünüz. Erzurum'a gittiğinizde Ulu Camii’nin etrafı artık görkemli bir şekilde Selçuklu'nun Osmanlı'nın izlerini taşımaktadır. Buzbağ Ulu Camii artık gün yüzüne çıkmıştır. Edirne, Selimiye Camii’nde yattığımız çevre düzenlemesi projesiyle, meydan düzenlemesi projesiyle artık geleceğe güvenle bakmaktadır. Türkiye’nin 81 ilinde çalıştık, çabaladık. Ben bir gün olsun ‘Ben Bakanım, burada oturacağım.’ demedim. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa oraya koştuk, orada çalıştık, çabaladık” dedi.

"MAALESEF KİMİNLE YOL YÜRÜDÜYSE ONU SAF DIŞI BIRAKMAKTA ÜSTÜNE YOK"

Göreve geldiğinde sadece İstanbul’a odaklanacağını anlatan Murat Kurum, mevcut İBB Başkanı’nın siyaset ve yönetim anlayışını, "Bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Hiçbir zaman dedikoduların içerisinde olmayacağız. Birileri gibi yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızı, büyüklerimizi sırtından hançerlemeyeceğiz. Ablam dediği İyi Parti Genel Başkanı’nı bugün yolda görse yolunu değiştirir. Maalesef kiminle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok. Ama iş hizmete geldiğinde, iş esere geldiğinde orada yok. Burayı ‘yarı zamanlı belediyecilik’ yaparak yönetemezsiniz, arada bir belediyeye uğrayıp ‘acaba belediyede bir iş var mı’ anlayışıyla İstanbul'u yönetemezsiniz. Biz İstanbul'a bu anlayışla geliyoruz. O yüzden ‘Sadece İstanbul’ diyoruz. İstanbul'un sorunlarına, meselelerine odaklanacağız. İstanbul'da bizim dostlarımız, kardeşlerimiz bizi nerede görmek istiyorsa biz orada olacağız." ifadeleriyle eleştirdi.

"5 YIL GERİYE DÖNÜP BAKTIĞINIZDA 115 BİN KONUT SÖZÜ VERİP SADECE 5 BİN KONUT YAPMIŞLAR"

650 bin konut vaadini yineleyen Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm konusundaki performansını, “650 bin konutu milletimizle el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. Bunu bilim söylüyor, bilim insanları söylüyor. Bilim insanları bir an önce İstanbul’un dönüşümü için gerekli iradenin ortaya koyulması gerektiğini ifade ediyor. Ama bizim bilmiş Başkan, ‘Bu konutların yapılmasına gerek yok’ diyor. 5 yıl geriye dönüp baktığınızda 115 bin konut sözü verip sadece 5 bin konut yapmışlar. Deprem gerçeğiyle mücadele etmek zorundayız, bekleyip duramayız. Bu endişeyi ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz” sözleriyle eleştirdi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ KONGRELERİNDE DELEGELERİ AYARLAMAYI İYİ BİLİYOR"

Murat Kurum’un mevcut İBB Başkanı’nı eleştirdiği bir başka konu başlığı da bütçe yönetimiydi. Kurum, “İşte İstanbul'un ulaşımı için 230 km metro sözü verip 8 km metroya yapan bir anlayıştan bahsediyoruz. Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katı. İsrafı bitirdik deyip boy boy tabelalara reklam verme bedeli 175 milyon. 2 günlük konsere 550 milyon harcayan anlayış. Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde delegeleri ayarlamayı iyi biliyor. Orada yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor. Ama belediyecilikten bihaber. Her işte olduğu gibi ulaşımda verdiği sözleri de tutmamış. Ama biz metromuzu 2 katına çıkaracağız. 2 katına çıkaracak, 39 ilçeye metromuzu götüreceğiz. Tünellerimizle Beşiktaş Dolmabahçe’den binen vatandaşımız Kilyos’a kadar kesintisiz ulaşacak." dedi.

"BİZİM BAŞLATTIĞIMIZDA METROYA ONLAR BETON DÖKTÜLER"

Mevcut İBB yönetiminin, yeni metro yapmak bir yana, başlanmış metro inşaatlarına beton döktüğünü hatırlatan Kurum, eleştirilerini, “Biz İstanbul'un trafiği rahatlasın dedik, Büyükdere Caddesi’nden vatandaşımız huzurla seyahat etsin dedik, bunlar beton döktü. Metroyla dünyanın her modern kentinde olduğu gibi ulaşım ağlarını artıralım dedik, bunlar 3 metro ihalemizi iptal ettiler. O da yetmezmiş gibi Sancaktepe’de bizim projesini bitirdiğimiz, finansmanını, kredisini çözdüğümüz metro hattına gidip, hafriyat döktüler. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Sonra sorsanız biz İstanbul'u seviyoruz, İstanbul'u sevmek öyle kalp işaretiyle olmuyor kusura bakma. İstanbul için dertleneceksin, İstanbul için çalışacaksın. İstanbul için o milletin elini sımsıkı tutacak, hiçbir zaman bırakmayacaksın." şeklinde sıraladı.

"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

Murat Kurum, 31 Mart seçimlerinin taşıdığı kritik önemi vurgulamak için, ‘köprüden önceki son çıkış’ benzetmesi yaptı. “Bir tarafta İstanbul için dertlenen, İstanbul için 5 yılda metro hattını 2 katına çıkarmak isteyen, diğer tarafa baktığınızda verdiği sözleri unutan bir anlayış var. 31 Mart’ta İstanbul’un deprem dönüşümü için bir tarafta 650 bin konutu yapmak isteyenler, diğer tarafa baktığınızda bu konutların yapılmasına ‘gerek yok’ diyen bir anlayış var. Bir tarafta, İstanbul 31 Mart’ta özgürlüğüne kavuşsun, ‘bizim ecdadımız, bizim atalarımız bu kutlu şehri bize emanet etti, biz de bu emanete gözümüz gibi sahip çıkalım’ diyenler var, bir tarafta da kirli pazarlık masalarıyla belediye başkanlarını, meclis üyelerini o pazarlık masasında dağıtanlar var. Bir tarafta bu ülkeyi birliği için, beraberliği için, ay yıldızlı bayrağımız için, şehitlerimiz için, gazilerimiz için, bu ülkenin her alanında mücadele edenler var. Diğer tarafta da o ittifakların ucunun nereye uzandığını milletimizin çok iyi bildiği bir anlayış var.” diyen Murat Kurum, İstanbul’un bir beş yıl daha kaybetmeye tahammülü olmadığını söyledi. Kurum, "Eğer 31 Mart'ta biz İstanbul'un geleceği adına ‘Gerçek Belediyecilik’ için kararımızı almazsak eğer bundan sonraki süreçte biz ulaşımla ilgili hiçbir problemimizi çözemeyiz. Depremle ilgili o endişeyi bundan sonra giderebilecek imkanımız yok, bu son viraj. Bu köprüden son çıkış. Kaybolan bir 5 yıl var, bir 5 yıl daha İstanbul kaybedemez. Kaybederse eğer, burada yaşamak artık eziyetten öteye geçer. O yüzden biz bu seçimde bu anlayışla çalışacağız. İstiyoruz ki 1 Nisan geldiğinde bahar gelsin, 1 Nisan geldiğinde İstanbul’da o erguvan çiçekleriyle birlikte İstanbulluların yüzü gülsün. 1 Nisan geldiğinde İstanbul’un gençleri geleceğe güvenle baksın. İnşallah 1 Nisan gelecek, dertler bitecek. Bir muradı var bu şehrin ve hep birlikte, sizlerle birlikte bu mücadeleyi yapacağız." diye konuştu.

“İSTANBUL’U, METROSUNU, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KONUŞACAKSAK BİZ AÇIĞIZ”

Murat Kurum’a, mevcut İBB Başkanıyla birlikte canlı yayına çıkıp çıkmayacağı da soruldu. “Eğer İstanbul sorunları konuşulacaksa, biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil. İstanbul'un metrosunu kentsel dönüşümünü, geleceğini ve yarınlarını konuşacaksak biz her konuşmaya, her davete açığız” yanıtını veren Kurum, mevcut İBB Başkanı’nın samimiyetini sorguladı. Kurum, “Yani sen İstanbul dışında her işte uğraşacaksın, İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin ama İstanbul olduğunda özne, maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da efendim ‘ben İstanbul'la ilgili bu konuları konuşmak istiyorum’ daveti, samimi bir davet değil. Önce İstanbul'u düşündüğünü kendisi bir göstersin, projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla İstanbul'un geleceği adına vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözmek adına samimiyeti göstersinler, sonra bizi davet etsinler.” ifadelerini kullandı.

“ANKETLERDE DE ÖNDEYİZ”

Son anketlerin sorulması üzerine ise, Kurum, “Anket her zaman sahadır, sahanın gücüdür, sahanın sesidir, sahanın duygusudur, sahanın size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten burada Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı ne yapacağını şaşırdı. ‘İttifak yapıyor musunuz?’ sorusuna cevap veremiyorlar, yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Anketlerde de öndeyiz, zaten anket firmaları bunları paylaşıyor. Siz de görüyorsunuz sahada çok iyi inşallah biz 31 Mart'ta şunu söylüyoruz Nisan gelecek dertler bitecek Nisan gelecek İstanbul'un İstanbulluların yüzü gülecek.” yanıtını verdi.

Murat Kurum’a, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper ve Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer eşlik etti.