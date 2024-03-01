Son 2 İstanbul anketinde 2 farklı sonuç. İmamoğlu mu? Kurum mu?

Gezici Araştırma Merkezi tarafından, 17-20 Şubat 2024 tarihleri arasında 8248 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, “31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Gezici’ye göre İstanbul’da yerel seçimlerde yüzde 14 gibi büyük bir kararsızlar kitlesi bulunurken İmamoğlu ve Kurum arasındaki fark ise bir puandan daha az. Araştırmada kararsız seçmen sayısının yüzde 12 – 14 bandında olduğu belirtilerek “Bu seçmenin milliyetçi merkez seçmen olduğu görülüyor” ifadeleri kullanıldı.

İşte İBB anketinin sonuçları:

Murat Kurum (AK Parti): Yüzde 44

Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 43,5

Meral Danış Beştaş- Murat Çepni (DEM Parti) Yüzde 4,1

Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi) Yüzde 3,1

Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi) Yüzde 2,3

Buğra Kavuncu (İYİ Parti) Yüzde 1,7

Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü yazısında MetroPOLL’ün İstanbul’daki son anketinin sonuçlarını paylaştı. Şirketin son anketinde Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark 3,3 puan olarak ölçüldü.

Ankete katılan İstanbul seçmenlerinin yüzde 43,5’i tercihini mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘ndan yana kullandı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ise yüzde 40,2 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Diğer adaylar arasında ise;

DEM PARTİ: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni %6,1,

İYİ PARTİ: Buğra Kavuncu %3,1,

ZAFER PARTİSİ: Azmi Karamahmutoğlu %2,5,

SAADET PARTİSİ: Mehmet Altınöz %2,3. (Kısa Dalga)