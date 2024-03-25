Murat Kurum: İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı bir TV programında İstanbul’daki depremin bir milli güvenlik meselesi olduğunu ve göreve geldiklerinde 7 gün 24 saat çalışacaklarını açıkladı.

Katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan ve yerel seçime dair açıklamalarda bulunan Murat Kurum, İstanbulluların deprem, trafik çilesi gibi dertlerden dolayı kırgın ve yorgun olduğunu açıkladı.

Kurum, seçilmesi takdirinde ilk olarak Eyüpsultan ve Fatih Sultan Mehmet’in kabrine giderek dua edeceğini ve sonra da acil eylem planlarını hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini, vatandaşa verdiği sözleri tutacağını açıkladı.

Kurum’un, olası İstanbul depreminin milli güvenlik meselesi olduğunu belirttiği açıklaması şu şekilde:

"Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır ilmek ilmek bütün memleketimizi işliyoruz. Baktığınızda 2 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlanmış bu süreçte. Sadece İstanbul'da 800 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiş.

İstanbul'da 80 bin sosyal konut bitirilmiş, vatandaşımıza teslim edilmiş. Ben Emlak Konut genel müdürüyken 125 bin konut yaptık. Hepsi sağlam, güvenli. 173 bin konutumuzun inşası devam ediyor." dedi.

DEPREM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

İstanbul’da deprem için yapılanların yeterli olmadığını ve daha da fazla çalışmaları gerektiğini kaydeden Kurum şu sözleri sarf etti: "Daha fazla yapmamız lazım. Elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız lazım. İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi, beka meselesi.

O yüzden bu anlayışta 7 gün 24 saat esasıyla çalışıp, tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar biz bu çalışmayı, azmi, gayreti göstermek durumundayız. Bizim hayalimiz, İstanbul'da hiçbir annemiz, evladımız, vatandaşımız huzursuz uyumasın.

Amacımız bu. Bunun için de deprem dönüşümünü vatandaşımızla birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Afete şehrimizi hazırlamak zorundayız." diye konuştu.