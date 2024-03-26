Murat Kurum: İstanbul’da ulaşım kabusu bitecek

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum: İstanbul’da ulaşım kabusu bitecek
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da ulaşım kabusu bitecek; dertsiz, çilesiz, stressiz günler gelecek" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'daki trafik durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

#TrafikAlgıylaYönetilmez etiketiyle Kurum'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hayallerinizi biliyoruz, onları gerçekleştirmek için geliyoruz. İstanbul’da ulaşım kabusu bitecek; dertsiz, çilesiz, stressiz günler gelecek. Trafik azalacak, sevgiye zaman kalacak!" ifadeleri kullanıldı.

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"TOPLU ULAŞIMDA METRO ORANINI ARTIRACAĞIZ"

Kurum, dün katıldığı bir televizyon programında, İstanbul'un trafik sorununa çözüm planını anlatmış ve "650 km'ye çıkararak toplu ulaşımda metro oranını artıracağız. Bununla birlikte tüneller yapacağız. İstanbul'un trafik çilesi bitecek. İstanbul'un her ilçesinden metroya binip toplu ulaşımı kullanabileceğiz. 2 yakaya 122 km tünel yapacağız. Alternatif bir yol güzergahı koymanız lazım. Mevcuttaki tüneller 22 km" ifadelerini kullanmıştı.

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