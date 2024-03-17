Murat Kurum Sahur programında konuştu: İlk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak

Yerel seçimlerin yapılmasına 14 gün kaldı. Seçim atmosferinde kritik viraja girilmesi ile beraber zaten sahada kazanmak için yoğun tempo gösteren adaylar, son düzlükte çalışmalarını daha da artırdı. Megakent İstanbul’da seçim sonuçlarını dört gözle bekleyen vatandaşlar İBB adaylarının çalışmalarını ve konuşmalarını dikkatle takip etmeye devam ediyor.

AKP ve Cumhur İttifakı adayı olan Murat Kurum, Kağıthane’de düzenlenen Sivas Hemşehri Sahur programında, seçildikleri takdirde 1 Nisan itibari ile neler yapacağını, vaatlerini vatandaşlara aktardı.

Programda konuşan Kurum sözlerine BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başladı. İstanbul’u güvenli bir limana ulaştıracaklarını belirten Kurum, göreve geldiklerinde ilk önceliklerinin kentsel dönüşüm ve ulaşım olacağını şu sözlerle ifade etti;

"İşte sizlerin canını hiçe sayan, kentsel dönüşümü ciddiye almayan mevcut CHP'li İBB yönetiminden inşallah Sivaslı kardeşlerimizle birlikte kurtulacağız. İstanbul'umuzu güvenli bir limana ulaştıracağız. Ve 1 Nisan'da göreve gelir gelmez de İstanbul'da ilk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracağız.

650 bin konut projemizi süratle yapacağız. İstanbullu hemşehrilerimizi güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız. Milletimizin kararı, azmi, arzusu doğrultusunda, 31 Mart gecesi bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Bu hantal ve ihmalkâr anlayıştan İstanbul'umuzu kurtaracağız. Bunun için hep beraber çalışacağız"

“DEPREM SİYASİ AYRIM GÖZETMİYOR”

Demokrasinin yerelde başladığını ifade eden Kurum, "31 Mart'a, 14 gün kaldı. 14 gün sonra hepimiz sandığa gideceğiz. 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışıyla, demokrasimizin güçlenmesi, şehirlerimizin kalkınması için milli irademizi sandığa yansıtacağız. Çünkü trafik çilesi parti ayrımı yapmıyor, hepimizin ömründen ömür çalıyor.

Metro ve metrobüs duraklarındaki sıkışıklık, hepimizin çilesine dönüşüyor. Deprem siyasi ayrım gözetmiyor, Allah göstermesin hepimizi enkaz altında bırakıyor. Yeşil alanlarımızın, dinlenme alanlarımızın, parklarımızın, bahçelerimizin yokluğu hepimizi boğuyor, hepimizi nefessiz bırakıyor. İşte bunun için ben İstanbullulara şunu söylüyorum. Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde, herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.