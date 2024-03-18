Murat Kurum: Haksız yere hiç kimseyi işten çıkarmayacağız

Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adayı olarak seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Hak-İş Sendikası’nda işçilere hitap eden Kurum, geçmişte yaşanan haksız işten çıkarmaları eleştirdi ve bu durumu değiştireceklerini söyledi.

İşçilere, yönetimdeki değişiklikleri ve liyakatsizliği en iyi onların bildiğini, bu yüzden sürece sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

31 Mart’ta adaletsizlikleri durduracaklarına ve hızla İstanbul için hizmet üreteceklerine vurgu yaptı.

Giresunlularla iftar sonrası konuşan Kurum, Giresun’un güzelliklerini ve zor zamanlarda verilen desteği anlattı.

Kurum, İstanbul için 72 gündür çalıştıklarını, hayallerini ve sevdalarını paylaştıklarını söyledi.

Murat Kurum, 1 Nisan’dan sonra İstanbul’a hak ettiği hizmetleri getireceklerine inandığını ve geçmişte kaybedilen 5 yılı telafi edeceklerini ifade ederek 31 Mart’ta İstanbul’a destek vermeyenlere dur diyeceklerini belirtti.

"ÇALINAN 5 YILI TELAFİ EDECEĞİZ"

Programın ardından Giresunlularla iftar bir araya gelerek konuşma yapan Kurum şunları söyledi:

"Giresun, Karadeniz'in incisi. Doğası ayrı bir güzel, tarihi ayrı bir güzel, camileri, hanları, hamamları ayrı bir güzel. Zor gününde Giresun'un çağrısına koştuk. Giresun'un yaralarını birlikte sardık. Giresun'da sel felaketi olduğunda, selden etkilenen ilçelerimizi yeniden inşa etmek için gece gündüz mücadele ettik. Çünkü Giresun'un yarası bizim yaramız, derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Tam 72 gündür İstanbul'umuzun hizmetine koşturuyor, İstanbul'umuzun sokaklarını karış karış dolaşıyoruz. Hayallerimizi, sevdamızı, aşkımızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Hepimizin gönlünde, hepimizin kalbinde, yüreğinde İstanbul sevdası var. Ben inanıyorum ki 1 Nisan'dan sonra İstanbul'u hak ettiği hizmetlere, hak ettiği eserlere, hak ettiği projelere hep birlikte kavuşturacağız. İstanbul'un geleceğinden çalınan 5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz. İstanbul'a el uzatmayanlara 31 Mart'ta artık dur diyeceğiz"