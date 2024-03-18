Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm vaadi. Uygun kiralı 100 bin sosyal konut yapacağız

Kaynak: Haber Merkezi Mine Akcan
Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm vaadi. Uygun kiralı 100 bin sosyal konut yapacağız
AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile İstanbul’da kentsel dönüşüme dair önemli bir vaatte bulundu.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, seçim sonuçlarının en çok merak edildiği kent olan İstanbul’da hangi adayın kazanacağı merak konusu.

Adaylar ve partilerin genel başkanları her gün il, ilçe ve esnaf ziyaretleriyle projelerini ve vaatlerini açıklamayı sürdürüyor.

AKP ve Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum’da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile kentsel dönüşüme dair vaatlerini açıkladı.

Kurum, “İstanbul’da kentsel dönüşümde bir ilke daha hazır mısın?” sözüyle başladığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlar için özel olarak inşa edecekleri 100 bin sosyal konutun, uygun kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulacağını açıkladı.

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