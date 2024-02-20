Murat Kurum seçim şarkısını paylaştı

Yerel seçimlerin yaklaşması ile beraber gözlerin çevrildiği İstanbul’da, adaylar hem sahada hem de sosyal medyada seçim çalışmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakının İBB adayı olan Murat Kurum, seçim şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Seçim şarkısında İstanbul Muradına ermeli vurgusunu ön plana çıkaran Kurum’un, rap müzik şeklinde paylaştığı şarkısı sosyal medyada da viral oldu.
İşte Murat Kurum’un seçim şarkısının sözleri:
Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır, yok dönmek geri
İstanbul Muradına ermeli
Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır, yok dönmek geri
İstanbul Muradına ermeli
Elele gönüller bağlı yürüdük meydanda
İstanbul’a güneş olup doğacak yakında
Her yerde izimiz kalır bu sokaklarında
Milletine hizmete hazır dişiyle kanıyla
Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır, yok dönmek geri
İstanbul Muradına ermeli
Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır, yok dönmek geri
İstanbul Muradına ermeli
Yolun yolumuzdur inan
Bize bizden başkası yalan
Sapma sen doğrudan devam
İstanbul işte geldi derdine deva
İzimiz kaldı bizim bu sokaklarda
Beraber yürüdük biz yağan yağmurda
Davamız ayrı bizim doğruya inan
İstanbul Muradıyla doğrudan devam