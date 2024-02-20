Murat Kurum seçim şarkısını paylaştı

Yerel seçimlerin yaklaşması ile beraber gözlerin çevrildiği İstanbul’da, adaylar hem sahada hem de sosyal medyada seçim çalışmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakının İBB adayı olan Murat Kurum, seçim şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Seçim şarkısında İstanbul Muradına ermeli vurgusunu ön plana çıkaran Kurum’un, rap müzik şeklinde paylaştığı şarkısı sosyal medyada da viral oldu.

İşte Murat Kurum’un seçim şarkısının sözleri:

Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır, yok dönmek geri

İstanbul Muradına ermeli

Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır, yok dönmek geri

İstanbul Muradına ermeli

Elele gönüller bağlı yürüdük meydanda

İstanbul’a güneş olup doğacak yakında

Her yerde izimiz kalır bu sokaklarında

Milletine hizmete hazır dişiyle kanıyla

Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır, yok dönmek geri

İstanbul Muradına ermeli

Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır, yok dönmek geri

İstanbul Muradına ermeli

Yolun yolumuzdur inan

Bize bizden başkası yalan

Sapma sen doğrudan devam

İstanbul işte geldi derdine deva

İzimiz kaldı bizim bu sokaklarda

Beraber yürüdük biz yağan yağmurda

Davamız ayrı bizim doğruya inan

İstanbul Muradıyla doğrudan devam