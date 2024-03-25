Murat Kurum: Yetimin hakkıdır demeden kendi ikballeri için dağıttılar

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen Rumeli Balkan İftar Sofrası'na katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yüz binlerce İstanbullu kardeşleriyle buluşup kucaklaştıklarını belirtti.

Osmanlı'nın bir çınar gibi büyüdüğü söyleyen Kurum, Balkanlar'ın her zaman ana vatan olduğunu söyledi. Türkiye ve Balkanların ayrılmaz bir bütün olduğunu da belirten Kurum, “Bizim Balkanlar'la ortak tarihimiz, mazimiz var” dedi.

"BOSNA’DA 250 BİNDEN FAZLA KARDEŞİMİZ, GENCİMİZ, EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU”

Kurum, yıllarca Arnavutluk'tan Kosova'ya, Bosna Hersek'e kadar birçok bölgede çok büyük acılar yaşandığını ifade ederek, "Bosna’da 250 binden fazla kardeşimiz, gencimiz, evladımız şehit oldu. O yıllarda Boşnak kardeşlerimiz çok ağır baskılar ve zulümler gördüler, soykırıma uğradılar. Kanaat önderleri, hocalar, alimler, siyasetçiler hapse atıldı. Yüz binlerce insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İşte bugün aramızda bulunan Bilge Kral Aliya'nın dava ve yol arkadaşları bunun en yakın şahidi." ifadelerini kullandı.

“BU TOPRAKLAR TÜRKİYE’YE EMANETTİR”

Merhum Aliya’nın vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bu topraklar Evlad-ı Fatihan'dır, bu yüzden bu topraklar size emanet” dediğini hatırlatan Kurum, “Evet, bu topraklar bize emanettir. Bu topraklar Türkiye’ye emanettir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Onun için İstanbul Üsküp’tür, İstanbul Saraybosna’dır, İstanbul Gümülcine’dir, İskeçe’dir. İstanbul, tüm Balkanlar'ın özetidir. Burası hepimizin ana vatanıdır. Biz hepimiz, burada büyüdük, burada kızımızı gelin ettik, oğlumuzu burada askere gönderdik, acılarımızı, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı hep burada yaşadık, burada paylaştık” ifadelerini kullandı.

“SEN KENDİ GENEL BAŞKANINI DEVİRMEK İÇİN GİZLİ GİZLİ TOPLANTILAR YAPARKEN, BİZ İSTANBUL'DA 365 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPIYORDUK”

Mevcut İBB yönetiminin 5 yılda hiçbir şey yapmadığı gibi, kendi projelerini eleştirdiğinin belirten Kurum, "Sen kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, biz asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutumuzun temellerini atıyorduk. Biz İstanbul’umuzu asla ve asla kaderine terk etmeyeceğiz, milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları, hatırlamadıkları sözlere benzemez. Bu söz Murat Kurum sözüdür, bu söz Recep Tayyip Erdoğan sözüdür” ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİ DEPREME HAZIRLAYACAĞIZ.' DEDİLER, TEK BİR ÇİVİ ÇAKMADILAR”

Kurum, "Geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu, beceriksizliğe mahkum edildi. 'Bu şehri depreme hazırlayacağız.' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz.' dediler, tam bir çileye dönüştürdüler. Kendi partilerini dizayn etmek için balya balya paralarla İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını, 'Yetimin hakkıdır.' demeden kendi ikballeri için dağıttılar. Yetmedi, 'İsrafı bitirdik.' dediler, en büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşehrilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı-çalışan kadın ayrımcılığı yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Siz hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul’un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları biz İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını İstanbul’a teslim edeceğiz. Sandık milletin mahkemesidir, sandık günü hesap günüdür. 31 Mart’ta sandık gelecek, sandıkta hep beraber hesap kesilecek” ifadelerini kullandı.