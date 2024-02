Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 650 bin konut yanıtı. ‘Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız’

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar Meydanı’nda miting düzenledi. Kurum’un yanında ayrıca, eski Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker, Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve beraberindeki heyet bulundu.

“1 NİSAN SABAHINDA İSTANBUL’DA GÜNEŞ YENİDEN DOĞACAK”

Bağcılar Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşma yapan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Sizin bu desteğiniz, bize güç veriyor. 1 Nisan sabahında İstanbul’da güneş yeniden doğacak. Tahribat dönemi bitecek. İstanbul’un her sokağını aşkımızla, sevgimizle yeniden ayağa kaldıracağız. Annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin duasını alacağız. İstanbul’da hangi görüşten olursa olsun, tüm kardeşlerimiz, annelerimiz, gençlerimiz bizlere güveniyor, bizlere inanıyor. Çünkü biliyor ki, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Bundan önce ne söz verdiysek yaptık. Biz milletimizin en zor anında yanında olduk. 650 bin konutu ve 100 bin sosyal konutu bizler yapacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Bağcılar’daki vatandaşlarımız yastığa başını koyduğunda huzurla uyuyacak. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul’da ki trafik çilesini bitireceğiz. Bu şehirde hiçbir anne, evladının güvenliğinden, sağlığından endişe etmeyecek. Annelerimiz, ev kadınlarımız iş sahibi olacak, emeğinin hakkını alacak. İstanbul’da hiçbir ihtiyaç sahibi kardeşim, sosyal desteklerde adaletsizlik yaşamayacak. Depremde ağız dolusu sözler verip bedava konut yapacağız dediler. Biz bu konutların temellerini atarken siz bu konutları yapamazsınız dediler. Biz milletimizle el ele verip hem deprem bölgesini ayağa kaldırdık, hem de vatandaşımızın her türlü ihtiyacını gidermek için çalışmalar yaptık. İstanbul’da ihtiyaç sahibi emeklerimize büyükşehirden her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. Bu şehrin güzel gençleri için İstanbul’da yaşamak ve okumak bir zaruret olmayacak. Burada okuyan gençlerimiz mutlu olacak, kendini özgüvenli hissedecek. İstanbul’da okumak bir ayrıcalık olacak” ifadelerini kullandı.

“SİZİN REKLAM BÜTÇESİNE AYIRDIĞINIZ KAYNAKLARI BİZ KENTSEL DÖNÜŞÜME HARCAYACAĞIZ”

İstanbul’da 650 bin konutu nasıl yapacağını soran İmamoğlu’na Kurum, şu yanıtı verdi:

“Bu şehrin parasını çarçur eden insanlar kahkahalar atarak Murat Kurum 650 bin konutu nasıl yapacak diyorlar. Buradan cevap veriyorum: aslında yanıma gelip biraz staj yapsan, başka yerlere gideceğine afetlerde yanımda olsan. Bunları sana öğretiriz ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar’ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız. Sizin CHP’yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları, biz İstanbul’un projelerinde kullanacağız. İstanbul’un kaynağını, İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını, İstanbullulara teslim edeceğiz. İşte o 650 bin yuvayı bu kaynaklarla, bu imkanlarla, bu inançla, milletimizin bu güveniyle yapacağız. Daha önce gittiğimiz afetlerde söz verdiğimiz 350 bin yuvayı da 5 yılda yaptık.”

Kurum’un konuşmasında satırbaşları şöyle:

“SİZ İSRAFI GETİRİP İSTANBUL’U BİTİRDİNİZ”

Projelerimizi açıkladıktan sonra milletimizden aldığımız bu güven birilerini telaşlandırdı. İstanbul’a ihmalkârlığıyla, iş bilmezliğiyle 5 yıl kaybettiren CHP’nin İBB adayı endişe içerisinde bir o yana bir bu yana savruluyor. Bunlar bırakın bizim projelerimizi anlamayı, hayal bile edemiyorlar. Bunların bizim projelerimizin gücüne, hayalleri bile yetişemez. Çünkü böyle bir dertleri yok. Şimdi çıkmışlar ‘İsrafı Bitirdik, Hizmeti Getirdik’ diyorlar. Bağcılar Meydanı'ndan Bağcılarlı kardeşlerimizle birlikte kendilerine soruyoruz? 100 bin konut sözü verdiniz yapmadınız. 15 bin sosyal konut dediniz, yapmadınız. Bunca parayı nereye harcadınız? Söz verdiğiniz yeşil alanların hiçbirini yapmadınız. Bunca imkânı nerede kullandınız? ‘İstanbul’a yüzlerce park-bahçe yapacağız’ dediniz, yapmadınız. İstanbul’un kaynaklarını nereye kullandınız? “On binlerce kadınımıza iş bulacağım’, ‘İSMEK’i büyüteceğim’, ‘Her kadın meslek sahibi olacak’ dediniz, yapmadınız. Şu güzel annelerimizin, kadınlarımızın parasını nereye kullandınız? Siz israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz.

“İSTANBUL’UN HER İLÇESİNDE BİZİM AFİŞLERİMİZİ, PANKARTLARIMIZI İNDİRİYORLAR”

Başta dedim ya hani telaş içindeler. Sürekli yeni bir şeyler deniyorlar. Bu sefer de İstanbul’un her ilçesinde bizim afişlerimizi, pankartlarımızı indiriyorlar. Büyükşehirin zabıtaları eliyle afişlerimizi söktürmeleri, demokratik olgunluk sahibi olmadıklarını, gençlerimizin emeğine saygılı olmadıklarını göstermiştir. Ben burada o afişleri asan, bu davanın gençlerine söz veriyorum. İstanbul’u bu demokrasi düşmanı tutumlardan, bu algıcılardan ilelebet kurtarmak için 31 Mart akşamına kadar gece gündüz demeden çalışacağız.

“KANDİL UZLAŞISININ ADAYI İMAMOĞLU’DUR”

İstanbul, çok daha büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef, milletin gözleri önünde İstanbul bir kirli pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih’in emaneti İstanbul Kandil uzlaşısıyla paylaşılmak istenmektedir. Her gün yapılan pazarlıklarla meclis üyelikleri ve bu adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. Tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa, ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna asla izin vermemiştir, o kirli kapı arkası anlaşmaları bozmuştur! Sultan Fatih böyle yapmıştır! Sultan Abdülhamit karşılarına dikilmiştir! Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur! Recep Tayyip Erdoğan onların bütün hesaplarını paramparça etmiştir. 31 Mart’ta sandıkları patlatarak, bunlara en güzel cevabı vereceğiz. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’da yükseliş dönemini başlatacağız! Fatih’in emaneti, pazarlıklar kumpasından çıkarılacak! Bu şehr-i İstanbul emin ellerde olacak. İstanbul ilelebet özgürlüğüne kavuşacak.

“550 MİLYONA SEN BİR SÜRÜ OTOBÜS ALIRDIN”

Biz dün nasıl Bağcılar’ımızın hep yanında olduysak, bundan sonra da her anında hep yanında olacağız. Göreve başladığımız anda bir yandan Mahmutbey, Ateştuğla ve Çiftlik kavşağı projelerimizi yaparken, diğer yandan Kirazlı-Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt metrolarını süratle inşa edeceğiz. Bağcılar’ımızın iki önemli bölgesi olan Güneşli Meydanı ve Çiftlik Meydanı metro ile buluşacak. Bağcılar’da otobüs hatları eksik. Maltepe’de 2 günlük konsere 550 milyon harcamayı biliyorlar. 550 milyona sen bir sürü otobüs alırdın. Bağcılarlı kardeşim bir saat otobüs bekliyor. Metroyu yapmadın, kentsel dönüşümü yapmadın, verdiğin vaatleri de tutmadın, bari bir otobüs al üzerine de reklamını yapıştır da bir işe yarasın. Onu da beceremiyorsun. İşin gücün algı ve bahane üretmek. Göreve gelir gelmez Bağcılar’da minibüs ve otobüs hatlarını arttıracak, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bir taraftan Çiftlik’te muhteşem bir otopark yaparken, bir yandan da Bağcılar meydanını yeşillendiren ve orada kültür merkezini inşa ederken bulacaksınız. Bağcılar meydanımızı yenileyeceğiz. Buraya muhteşem bir kültür merkezini İBB olarak biz getireceğiz”