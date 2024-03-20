Kentsel dönüşüm için yıkılan binada vatandaşı unuttular. Ölümün kıyısından döndü

İstanbul'un Avcılar ilçesi Taner Kışlalı Caddesi’nde 4 katlı binanın giriş katındaki sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay (38), binadan düşen beton parçalarının kafasına gelmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çürük olduğu tespit edilen binadan alınan karot ve beton örneklerinden binanın deniz kumu ile yapıldığı öğrenildi.

İTİRAZLAR NEDENİYLE TAHLİYE VE YIKIM GECİKTİ

Kirişlerinden birinde kesik olduğu tespir edilen binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Fakat binanın giriş katında bulunan sağlık merkezi yetkililerinin itirazları ve açtığı davalar sebebiyle tahliye ve yıkım gecikti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BOŞALTILAN BİNADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Bina, geçen yılın sonunda önemli ölçüde boşaltılırken, sağlık merkezi de ilçedeki başka bir mahalleye taşındı. Boşaltılan bina evsizlerin uğrak noktası olurken geçtiğimiz hafta binada yangın çıkmıştı.

Yapılan kontrollerden sonra 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde yıkıma başlandı. Yıkım esnasında binanın 4'üncü katındaki pencereden bağıran kişinin uyarısıyla çalışma durduruldu.

BİNADA UYUYAN EVSİZ VATANDAŞI FARK ETMEDİLER

Binanın yıkımdan önce kontrol edilmediği anlaşılırken çalışma gerçekleştiren bir görevli ise "Sabah baktık, kimse yoktu. Şimdi o fırsatla içeri girmiş" ifadelerini kullandı. Yıkım çalışması sırasında binada uyuduğu belirlenen evsiz kişi, sırtında çantasıyla binadan dışarıya çıktı. Ekiplerin "Binada başka kimse var mı?" sorusuna "Ne bileyim abi ben" diye cevap veren evsiz kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Ekipler de yıkıma kaldıkları yerden devam etti.

“BURASI YIKTIRILMASI İÇİN ÇOK GEÇ KALINAN BİNALARDAN BİRİ”

Yıkım firması yetkilisi Önder Yıldırım, "Burası yıktırılması için çok geç kalınan binalardan biri. Demir zaten mukavemetini kaybetmiş. Deniz kumu ile yapılmış bir bina. Bizi çok fazla zorlayacak bir bina değil. Bu şekilde kalsa daha fazla zayiat verecekti. İnsanlar içindeyken binanın kendiliğinden çökme ihtimali bile var. Tehlikeli bir binaydı. Yıkacağız, herkes kurtulacak" ifadelerini kullandı.