Murat Kurum'dan İstanbul açıklaması

AKP İBB Adayı Murat Kurum, "İstanbul'daki trafik sorununu çile olmaktan çıkaracak projelerimiz olacak. İş yapmayı, İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Derdimiz İstanbul olacak, İstanbul'un geleceği olacak. 2 önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım diğeri deprem dönüşümü" dedi.

İstanbullulara müjdeleri olacağını söyleyen Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul trafiğinin rahatlaması için farklı yollar aramak zorundayız. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın İstanbul için yaptığı ve yapacağı yatırımlar var. Bunları dün ulaştırma bakanımızla bir araya gelerek konuştuk. İstanbul trafiğini hafifletmek için yapılacak yeni yatırımları ve atılacak adımları birlikte ele aldık. İnşallah yakın zamanda İstanbullulara trafikle ilgili çok güzel haberlerimiz olacak."