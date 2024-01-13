Murat Kurum'un camide kurgu yaptığı ortaya çıktı. Önde namaz kılarken arkada video çekiliyordu

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına başladı. Adaylığının açıklanmasının ertesi sabahı vatandaşlara çorba dağıtan Kurum gittiği yerlerde vaatlerini de açıklıyor.

Murat Kurum hakkında yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımda namaz için camiye giden Kurum’un arkasında fotoğraflarını ve videolarını çeken kişilerin de olduğu görüldü. Söz konusu paylaşım büyük tepki çekmişti.

AKP’nin İBB adayının açıklanmasının öncesinde adı geçen isimlerden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Göksu'nun CNN Türk canlı yayını öncesinde namaz kıldığı anlar paylaşılmıştı. Söz konusu görüntüler tepki çekmişti.