Murat Sancak geri döndü

Adana Demirspor'da Murat Sancak başkanlığa geri döndü.
Sancak geride kalan sezonda başkanlığı başkanvekili Metin Korkmaz'a devretmişti.
Sezonun bitmesiyle birlikte Murat Sancak "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı uğurlu olsun, mücadeleye devam, hep birlikte oyunları bozacağız, hevesler kursaklarda kalacak" diyerek başkanlığa döndüğünü duyurdu.
Murat Sancak'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:
Metin Korkmaz
Hasan Surözü
Ali Sancak
Cihan Şanlı
Bekir Eryılmaz
Casim Korkmaz
Barış Kaya
Bedirhan Durak
İhsan Çetinkaya
Cemal Oğuz
Süleyman Taşçı
Sinan Kozuva
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