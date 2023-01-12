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PFDK cezaları açıkladı

PFDK cezaları açıkladı. İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verilirken Murat Sancak'a ise yaptığı açıklamalardan ötürü hak mahrumiyeti ve para cezası kesildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:16
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Murat Sancak'a ağır fatura. PDFK cezaları açıkladı

PFDK cezaları açıkladı
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), verilen cezaları açıkladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Başakşehir-Adana Demirspor maçının hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası verildi. Ayrıca PFDK ek olarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26 bin lira ceza kesti.

Verilen cezadan sonra Murat Sancak "Bu cezalar beni yıldırmaz, sadece ve sadece adalet sağlanana kadar daha yüksek sesle bağıracağım. Hakkımızı helal etmeyeceğim, hakkımızı gasbedenlere iyi dilekte bulunmayacağım. Her takım için, her şartta adalet diye bağıracağım" ifadelerine yer verdi.

SERT FAUL MEN CEZASINA SEBEP OLDU

PFDK, İrfan Can Kahveci'ye de ceza kesti. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray mücadelesinde yaptığı sert faul sebebiyle kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Bu sebepten ötürü PFDK tarafından İrfan Can Kahveci'ye ise gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç men cezası verildi.

 

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