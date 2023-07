Murat Sancak'tan Aziz Yıldırım ve Fatih Terim açıklamaları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanlığını sürdüren Murat Sancak Fanatik’in Youtube kanalına verdiği röportajda merak edilen soruları yanıtladı.

-Başkanım katılır mısınız bilmiyorum ama ben biraz sizi sayın Aziz Yıldırım'a benzetiyorum, Yıldırım'ın biraz daha iletişime açık ve eğlencelisi olarak görüyorum sizi. Takımı yaşıyorsunuz, devre arasında soyunma odasına iniyorsunuz, hocayla çok sık fikir alışverişi yapıyorsunuz. Bu benzetmeme katılır mısınız? Aziz Başkan da çok büyük bir başkandı sonuçta…

"Ben Aziz Başkanı çok severim, onun da beni sevdiğini biliyorum. Ben eski Fenerbahçeliyim, eski kongre üyesiyim. Bir dönem Aziz Başkan, yönetimine beni istemişti ama o dönem olmamıştı. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Kulüp başkanı olmam, her şeyi çalışanlara bırakacağım demek olmuyor. Bizim pazarladığımız şey, malzememiz A takım. A takımın her şeyiyle ilgilenirim. Altyapıyla dahi ilgileniyorum. Kulübün bir neferiyim. Adana'ya gittiğimde ben kulübe belki bir gün giderim. Ama her şeyden haberim olur, her şeyle ilgilenirim. İşi erbabına veririm ama takip ederim. Ben yanlış görürsem müdahale de ederim. Anlaşma öncesinde ben görüşmelerde direkt söylerim. 'Ben soyunma odasına inerim, takımda yanlış giden bir durum olursa müdahale ederim' derim. Kim ne demiş ona bakmam. Yanlış giden bir durumda diretiliyorsa da yollarımı ayırırım"

- Hoca ararken aklınızın ucundan, çok ufak da olsa 'Acaba' niyetiyle bir Fatih Terim geçti mi?

"Hiçbir zaman geçmedi. Hoca bu ülkenin en büyük değerlendiren bir tanesi. Ben ona kalkıp, 'Adana Demirspor'a hoca ol' deme nezaketsizliğini göstermem. Adana Demirspor'a bir gün kendi gelmek isterse ben ona başkanlığı bırakırım. Çok açık söylüyorum. Türk hocalardan bir başkasının Avrupa kupası alana kadar en değerli hoca Fatih Terim'dir. Ardından Türkiye'yi dünya 3.'sü yapma başarısı gösteren Şenol hocadır"

- Peki başkanım, Süper Lig'de hakem hataları çok konuşuluyor, sizin de birçok ifadenizde 'Başarılı olmak için lobicilik yapmak lazım' dediğinizi duydum. Hakem hataları ve lobi arasında bir bağlantı var mıdır? Ya da lobicilik somut olarak nasıl fayda sağlar takımlara?

"Güçlü olduğun zaman hakem de maça ona göre çıkıyor, etkisinde kalıyor. Gördüğünü çalması lazım hakemin. Biz adalet istiyoruz. Bence yüzde 95 bunu başardık, yüzde 5'i de halledeceğiz umarım"

- Yunus Akgün, Galatasaray'da yine tam istediğini yapamadı, Adana Demir transferi yine düşünür mü?

"Düşündük, istedik. Galatasaray'a da 'Kadronuzda düşünmüyorsanız, biz isteriz' dedik. Çünkü Galatasaray için de Yunus Akgün için de en doğru yer Adana Demirspor. Ama vermezlerse de problem değil, onları bekleyecek halimiz de yok. Bizim çalışmalarımız devam ediyor"

- Şubat 2012'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle el konulan takım otobüsü, 2023'te Avrupa'da görülecek. Adana Demirspor taraftarlarına hayal kurmayı hatırlattınız. En büyük hedefiniz nedir?

"Adana Demirspor başkanı olarak kendimi bir anda o koltukta buldum. Böyle bir hedefim ya da hayalim yoktu. Başka bir kulüpte de görev alma gibi düşüncem asla yoktu. Mütevazı olmama gerek yok. Benim başkanlığım Adana Demirspor için büyük şans"