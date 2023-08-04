Murat Sancak'tan Clujlu futbolcuyu şaşkına çeviren hareket: 'Seni alacağım'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Cluj'u 10 kişiyle uzatma bölümlerinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek turladığı maçın ardından oldukça ilginç bir olay yaşandı.

"BUNU ALIYORUZ"

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından sahaya inen Murat Sancak, Cluj forması giyen Arlind Ajeti’yi, sportif direktör Gökhan Öztürk'e işaret ederek "Bunu alıyoruz" dedi.

NUMARASINI ÖĞRENMEK İÇİN SIRTINA BAKTI

Daha sonra oyuncunun peşini bırakmayan Sancak forma numarasını öğrenmek için oyuncunun sırtına baktı. Sportif Direktör Gökhan Öztürk'ü yanına çağıran Murat Sancak, Arlind Ajeti'ye oyuncunun performansını beğendiğini ve transfer etmek istediğini aktardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde gündem olurken "Murat Sancak, maç sonunda bile transfer çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.