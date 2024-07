Murat Ülker İngilizler'i havaya uçurdu

İngiltere’de McVitie’s hayranları, artık üretilmeyen ikonik bir çikolatanın yeniden üretilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. United Biscuits markasını bünyesinde bulunduran McVitie’s, 3 Kasım 2014’te Ülker’i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’e satılmıştı.

The Sun gazetesine göre, McVitie’s hayranları, artık üretilmeyen eski bir çikolatanın yeniden üretilmesi için firmaya çağrılar yapıyor. Bu talepler, McVitie’s’in 20 yıl önce üretimden kaldırdığı başka bir bisküviyi yeniden üretme kararı almasının ardından ortaya çıktı.

Beyaz çikolatalı digestive, 2005 yılında sınırlı sayıda üretilen bir tatlı olarak piyasaya sürülmüş, ancak hemen raflardan indirilmişti. Geçen yıl Haziran ayında geri dönüş yapan McVitie’s, müşterilerin bu bisküvileri Sainsbury’s, Co-op, Tesco, Asda ve Morrisons gibi marketlerden alabilmesini sağladı.

McVitie’s hayranları, kuş üzümü, bisküvi ve sütlü çikolatayı bir araya getiren Club Fruit atıştırmalığının da yeniden raflara dönmesini istiyor. Facebook’taki Discontinued and Nostalgic Snacks and Blasts from the Past sayfasında paylaşılan gönderi, 400’den fazla beğeni aldı ve barın hayranlarından yeniden piyasaya sürülmesi çağrısında bulunan yaklaşık 100 yorum içeriyor.

Yapılan yorumlarda, "Onlar en iyisiydi! Neden üretmeyi bıraktıklarından emin değilim.", "Bunlar en iyisiydi. Neden üretimini durdurduklarını bilemiyorum", "Club Fruits'in gerçekten geri dönmesi gerekiyor." şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

Şirketin bu taleplere nasıl karşılık vereceği ve ürünü tekrardan raflara döndürüp döndürmeyeceği merak konusu oldu. Patronlar Dünyası, Murat Ülker'e ulaştı, İngilizler'in talebini iletti.

Murat Ülker de İngilizler'e tek cümleyle müjdeyi verdi: "Müşteri velinimetimizdir"

