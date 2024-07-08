Ali Koç'un ordusu sallayacak ortalığı

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde bir açıklama yapıldı bugün.

Çok önemliydi bana göre. Bekledim bakalım nasıl görülecek diye.

Ama yeterince üzerinde durulmadı bence. Onun için bu açıklamayı şuraya koyayım dedim ben de:

"‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ kimliğini spora ve sporcusuna verdiği değerle sonuna kadar hak eden, Tokyo’dan sonra ‘rekor’ katılım sağlama mottosuyla Paris’te yer alma mücadelesi veren Kulübümüzün sporcuları, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Ay yıldızlı bayrağı, Fenerbahçe armasını gururlandırmaya hazırlanıyor.

Olimpiyat kota mücadelelerinin devam ettiği bugünlerde 7 farklı branşta 27 sporcuyla Paris’e gitmeye hazırlanan Kulübümüz sporcuları, dünya çapında en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen Olimpiyatlarda; fair play ruhuyla hareket ederek gelecek nesillere ilham kaynağı, gelecek kuşaklara Fener olmak için mücadele edecek.

Fenerbahçemiz'den, 2024 Paris Olimpiyatlarına kota kazanan sporcularımızın listesi şu şekilde:

Yelken: Lara Nalbantoğlu, Deniz Çınar, Yiğit Yalçın Çıtak, Merve Vatan, Derin Atakan, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı

Atletizm: Ersu Şaşma, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Alperen Acet, Eda Tuğsuz

Kadın Voleybol: Eda Erdem, Melissa Vargas Gizem Örge, Aslı Kalaç, Meliha Diken

Boks: Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Samet Gümüş, Hatice Akbaş

Yüzme: Kuzey Tunçelli, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin

Kürek: Elis Özbay

Masa Tenisi: Sibel Altınkaya."

Ali Koç'un en büyük hayaliydi bu. Türkiye'yi olimpiyatlarda ve uluslararası alanda temsil edecek Fenerbahçe sporcuları.

Bu hayalini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ve Ali Koç'un sadece futbola değil, tüm branşlara yaptığı yatırımın karşılığıdır.

Basketbolda, voleybolda ve her branşta ulaştığı şampiyonluklar, madalyalar.

Hepsi bir yana... Olimpiyatlardaki Fenerbahçe ve Ali Koç'un ordusu. Göreceksiniz sallayacaklar ortalığı.

Kürsüye çıkacaklar, İstiklal Marşımızı ezberletecekler dünyaya.

Sadece Fenerbahçeliler için değil, olimpiyata katılacak tüm sporcularımız için söylüyorum bunu: Benim şimdiden tüylerim diken diken oluyor, ya sizin?

Onun için utanmayın, kıskanmayın, çekinmeyin.

Türkiye için bunu yapanlara bir alkışı çok görmeyin.