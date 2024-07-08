Mehmet Büyükekşi'nin büyük korkusu gerçekleşti. Dosyayı teslim etti

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası'na veda etmesinin ardından artık tüm gözler 18 Temmuz'da Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık yarışına çevrildi.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmaması merak edilirken başkanlık için en önemli isim konumundaki Servet Yardımcı'dan flaş bir hamle geldi.

Resmi adaylık için gerekli imzaları toplayan Servet Yardımcı başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim etti.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Servet Yardımcı, adaylık dosyasına imza atarken fotoğrafını da yayınladı.

TFF başkan adayları kimler?

TFF başkanlığına adaylığını koyan üç isim daha bulunuyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu (Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı), Erdal Alkış (Türk-Hint iş konseyi eski başkanı) ve İsmail Uyanık (Samsunspor eski başkanı) daha önce adaylığını açıklamıştı. Ancak bu isimler şu ana kadar resmi başvuruda bulunmadı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek seçimde aday olmak için yoğun çaba sarf ettiği, ancak henüz olumlu bir cevap bulamadığı gelen haberler arasında.

Servet Yardımcı kimdir?

Rize doğumlu Servet Yardımcı, Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 40 yıldır iş hayatında armatörlük ve tersanecilik alanında çalışan, aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Yardımcı, 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre TFF Başkanlığı da yaptı.

Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de yapılmasını, Monte Carlo’dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı. Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.