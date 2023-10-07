Murat Yıldırım'ın kızı Miray bir yaşına bastı

TRT'de yayınlanan "Teşkilat" adlı dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile dünya evine girmişti.

Ünlü çift, Ekim 2022'de kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti.

Yıldırım çiftinden Murat Yıldırım, kızlarının 1 yaş doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİMİZ"

Ünlü isim, aile fotoğrafına "Bugün Miray’ımız 1 yaşına girdi, iyi ki doğdun meleğimiz. Bütün yaşların sağlıklı ve mutlu geçsin" notunu düştü.

İLK TEBRİK ROL ARKADAŞINDAN GELDİ

Murat Yıldırım'ın "Teşkilat" dizisinde geçtiğimiz yıl partneri olan Deniz Baysal ise ünlü oyuncunun paylaşımına "Miroş'um canım iyi ki doğmuş mis kokulu. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bi yaş olsun. Sizi seviyorum" yorumunu yaptı.

