Oyuncu Murat Yıldırım baba olmayı anlattı

8 Ekim 2022'de kızı Miray'a kavuşan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Kızım için alışverişe geldik." dedi.

İlk kez baba olma sevincini yaşayan ünlü oyuncu, daha sonra "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu." ifadelerini kullandı.

"İlk defa 'baba' dedi"

Kızı Miray ile geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir anısını da basın mensuplarıyla paylaşan Murat Yıldırım, "Geçtiğimiz gün ilk defa beni 'Baba' diyerek öptü." dedi.