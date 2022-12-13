Muratpaşa'da antika günü

ANKA

Eski basım kitaplar, plaklar, pullar, bakır kaplar, eski porselenler, fotoğraf makinaları, daktilolar, kasetler ve saatler tarihe tanıklık etmiş yüzlerce eşya, Muratpaşa Belediyesi'nin artık her ayın 2'nci pazar günü düzenleyeceği 'Antika Günü'nde meraklılarıyla buluştu.

Dedeman Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek Antika Günü'nün ilkine; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı. Antika Günü'nde eski basım kitapların, 45'lik plakların, pulların, bakır kapların, eski porselen yemek takımlarının, fotoğraf makinelerinin, daktiloların, kasetler ve saatlerin yer aldığı yüz stant yer aldı. Stantları gezen Başkan Uysal, açılış dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Hayırlı olsun" dileyerek, Antalya'nın önemli bir eksiğinin de giderilmiş olduğunu belirtti. Konserlerle gün boyu devam eden Antika Günü'nde müzayede de düzenlendi.