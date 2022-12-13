13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muratpaşa'da antika günü

Her biri kültür ürünü haline gelmiş eşyalar, Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya İkinci El Eşya ve Geri Dönüşümcüler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'yle birlikte düzenlendiği 'Antika Günü'nde satış amacıyla sergilendi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 17:54
Takip Et

Muratpaşa'da antika günü

Muratpaşa'da antika günü
+
Aa
-

ANKA

Eski basım kitaplar, plaklar, pullar, bakır kaplar, eski porselenler, fotoğraf makinaları, daktilolar, kasetler ve saatler tarihe tanıklık etmiş yüzlerce eşya, Muratpaşa Belediyesi'nin artık her ayın 2'nci pazar günü düzenleyeceği 'Antika Günü'nde meraklılarıyla buluştu.

Dedeman Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek Antika Günü'nün ilkine; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı. Antika Günü'nde eski basım kitapların, 45'lik plakların, pulların, bakır kapların, eski porselen yemek takımlarının, fotoğraf makinelerinin, daktiloların, kasetler ve saatlerin yer aldığı yüz stant yer aldı. Stantları gezen Başkan Uysal, açılış dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Hayırlı olsun" dileyerek, Antalya'nın önemli bir eksiğinin de giderilmiş olduğunu belirtti. Konserlerle gün boyu devam eden Antika Günü'nde müzayede de düzenlendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
1
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
2
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
3
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
4
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
5
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
6
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
7
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.