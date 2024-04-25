Muratpaşa’da DJ’lik kursuna yoğun ilgi

Kaynak: İHA
Muratpaşa’da DJ’lik kursuna yoğun ilgi
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, son yıllarda eğlence sektöründe giderek popülerleşen disc jockey (DJ) mesleğine ilgi duyanlara Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ücretsiz bir kurs başlattı.

DJ Daraske adını kullanan Murat Aydın tarafından verilen bu kurs, DJ’likle ilgilenmek isteyenlere başlangıç seviyesinde bilgiler sunuyor.

Eğitmen Aydın, bundan 2 yıl önce Muratpaşa Belediyesi’nin katkılarıyla bir kez daha ücretsiz kurs açtıklarını belirtti. Sertifikalarını alan 35 öğrenciden 25’i aktif olarak DJ’lik yapmaya devam ediyor.

Kurs boyunca armoni, elektronik dans müziklerinin bölümleri gibi temel bilgiler veriliyor ve kursun devamında pratik çalışmalara odaklanılacak.

Antalya Ritim Grubu’nda müzik yapan Hatice Şahin Eşkiler, arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak bu eğitime katıldıklarını ifade etti.

Heykeltıraş Seyhan Erdem, müzik öğrenmek amacıyla katıldığı kurs için şunları söyledi:

“Geçmiş yıllarda manuel müzik çalardık. Aradan 20 yıl geçti ve her şey dijitalleşti. Hevesimizi tekrar devam ettirelim dedik. Teorik olarak hemen hemen her şeyi öğrendik. Ses uyumu, notaların uyumu, armoni uyumu ve yapacağımız işin genel tanımına hakim olduk. Bundan sonra pratik çalışmalara geçeceğiz. Onu heyecanla bekliyoruz.”

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