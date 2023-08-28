Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti. Süper Baba ve Çiçek Taksi’nin efsane oyuncusu

Efsane oyuncu Mürsel Yaylalı'dan acı haber geldi.

Oyuncular Sendikası, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Yaylalı'nın vefat ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız, üyemiz Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Başımız sağ olsun. Cenazesi 28 Ağustos (bugün) ikindi vaktinde Sarıgazi Cemevi'nden kaldırılacaktır" denildi.

MÜRSEL YAYLALI KİMDİR?

63 yaşında vefat eden Mürsel Yaylalı, 1975'te amatör olarak tiyatroya başladı. 1986'dan itibaren ise profesyonel olarak Tiyatro oyunculuğu yaptı.

Yaylalı, Bizim Tiyatro - Zafer Diper, Tiyatro Ayna - Dilek Türker, Tiyatro Ti ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkarken Sinema filmi ve televizyon dizilerinde kamera karşısına geçti.

Ayrıca Yaylalı, Çiçek Taksi, Süper Baba ve Tatlı Kaçıklar dizilerinde oynadı.