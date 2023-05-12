Muş Valisi’nden bir ilginç açıklama: 12 yaşına kadar Kelime-i Şehadet öğretmek yasaktı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, bir Kur’an kursunun sertifika töreninde, “Bakın bu çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ne zaman öğreniyorlar? 4-6 yaş arasında, 12 yaşa kadar Kelime-i Şehadeti öğretmek yasaktı. Nereden nereye geldik? Bu kazanımlar kolay elde edilmedi” diye konuştu.

Muş Valisi’nden bir ilginç açıklama: 12 yaşına kadar Kelime-i Şehadet öğretmek yasaktı

Muş Müftülüğü tarafından Sütlüce Mahallesi'ndeki Ayşe Memiş 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda, Kur’an eğitimi alan ve Kur'an-ı Kerim'e geçen çocuklar için sertifika töreni düzenledi.

Birgün'de yer alan habere göre, Ayşe Memiş 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Bu memleket İslam'ın son kalesidir. Bu memleketin ayağına taş değdiği zaman İslam coğrafyasında insanların huzuru kaçar. Dolayısıyla bizim dik durmamız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz, her şeyin ötesindedir. Sadece kendimiz için değil, tüm Müslümanlar için hatta tüm insanlık için biz birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daima muhafaza etmeliyiz" dedi.

Sakarya'da Karasu Kaymakamı olduğu yıllarda bir salon yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Müftülüğün programı var. Hayırlı bir programla salon açılsın istedik. Ardından başladı tezvirat. 28 Şubat dönemi ve yansımaları var. Bakın oradan buraya geldik. Hep birlikte mücadele ederek geldik. Benim diyeceğim tek şey şu. Bunlar öyle kolay elde edilmedi. Bakın bu çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ne zaman öğreniyorlar? 4-6 yaş arasında, 12 yaşa kadar Kelime-i Şehadeti öğretmek yasaktı. Nereden nereye geldik? Bu kazanımlar kolay elde edilmedi. Kolay da kaybedilmesin. Dinimize de, maneviyatımıza da sahip çıkalım."

Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir ve aileler katıldı.

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