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  • Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Büyük tepki topladı

Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Büyük tepki topladı

Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye yönelik ifadeleri büyük tepki çekti. Alevi dernekleri Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 03:56
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Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Büyük tepki topladı

Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Büyük tepki topladı
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Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosu izleyenlerin tepkisini çekti.

Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Hz Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 ton 700 kilo olduğunu belirten Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir." dedi.

SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKTİ

Eroğlu, Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar’ı kullanmasına rağmen kama olarak tabir edilen kesici bir aletle öldürülmesini eleştirdi.

Musa Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Eroğlu'nun, Hz Ali'ye yönelik ifadeleri Alevi vatandaşların tepkisini topladı. Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Vakfı, Eroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Aleviler Türkiye'nin harcıdır !Şimdi yargıya hesap ver M. Eroğlu!
1.09.2022 05:09
Kullandığı dili gerçek hiç bir sanatçı kullanmaz ve tasvip etmez. Üslubu kahvehane köşelerindeki eğitimsiz insanlar gibi. Kendini Türk toplumunun gözünden ve yüreğinden uzaklaştırdın M.Eroğlu.  
 
Alibey
1.09.2022 05:00
Hz Allah Hz Ali efendimizi istismar eden şianın belasını versin. Şia eşittir necaset  
 
kenan akman
1.09.2022 04:18
bunlara bi haller oluyor. kafayı sıyıran sıyırana.  
 
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