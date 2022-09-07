Davutoğlu’ndan ‘Alevi açılımı’ çıkışı: 2016'da Erdoğan engelledi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV canlı yayınına katılarak Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı. Gündemi değerlendiren Davutoğlu, siyasette süre gelen 'Alevilik' tartışmasına da değindi.

"Cumhurbaşkanı adayının Alevi olması sizin için sorun mu?" sorusuna 'Hayır' cevabını veren Ahmet Davutoğlu şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hangi etnik ve mezhebi kökenden, hangi siyasi felsefeyi benimsemiş olurlarsa olsunlar hepsi eşit vatandaştırlar. Bunu böyle ortaya koyduktan sonra... Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda kanaatlerini paylaşıyor ama. Her zaman '6'lı masada karar vereceğiz' diyor. Şu ana kadar 6'lı masaya böyle bir talep gelmedi, böyle bir tartışma olmadı."

"DİYANET DE KARŞI DEĞİLDİ"

Son dönemde cemevi ziyaretlerinin yapıldığını hatırlatan Davutoğlu, 1 Kasım 2016 seçimleri öncesi seçim beyannamesine ekledikleri 'Alevi Açılımı'nı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellendiğini söyledi:

"Alevi toplumumuzla ilgili yapılan açıklamalar, birtakım düzenlemeler. Peki yıllardır neden yapmadınız? Neden 2016'da her şey hazırken ve ben bunu hükümet programına, seçim beyannamesine koymuşken, Sayın Erdoğan bunu neden engelledi?

Alevi açılımını Sayın Erdoğan engelledi, çok açık, herkes bilir bunu. 1 Kasım seçimlerinde beyannamemizde vardı. Bütün Alevi derneklerini toplayarak istişare ederek oraya koyduk bunları.

İlk 3 ayda vaatleri yerine getirdikten sonra reformlar için paketin içindeydi. 2016'nın yazında bu konuyu bitirecektik. Beyannameye koyduk, cumhurbaşkanından geçmesi lazım, yasal düzenleme. Nihayetinde cumhurbaşkanı imzasıyla geçecek bunların hepsi, 'gelirse onaylamam' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı'nın da Hayrettin Karaman hocanın da açık desteği vardı. Net olarak onların da desteğini alarak gittim, ortak toplantılar da yapıldı. Sünni kanaat önderlerinden herhangi bir engelleme de gelmedi."