Muş'a mevsimin ilk karı yağdı. Karla mücadele mesaisi başladı

Muş'ta, bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı'nda kar temizleme çalışmasına başladı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkiinde karla mücadelesine başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başlayan İş makinesi operatörü Medeni Karasu, kar ve tipi nedeniyle kış mevsiminde bölgenin sık sık kapandığını ifade ederek, “Mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladık. İl Özel İdaresi ekipleri olarak 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu Çavuştepe mevkiinde başladık. 10 köyü 22 mezara bulunuyor. Şu anda ulaşımı sağladık. Kar kalınlığı yer yer 10 santim metre civarında burada sürekli fırtına nedeniyle yol kapanıyor. Bizde ekip olarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.