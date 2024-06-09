Musallat olan kargalardan korunmak için kask taktı

İstanbul'da, kargaların saldırısından korunmak için kafasına kask takan bir genç, mahalleye dadanan bir kargayı uzaklaştırmaya çalışırken başka bir olayla karşılaştı. Genç, kaskıyla kargayı korkutarak bölgeden uzaklaştırmak istedi ancak bu sırada diğer kargaların da saldırısına uğradı.

Genç, kaskı sayesinde kargaların saldırısından korunmaya çalışırken ortaya oldukça renkli ve ilginç görüntüler çıktı.

Olayı gören mahalle sakinleri ise gençle birlikte kargaların kavgasını izleyerek şaşkınlıklarını gizleyemediler. Genç, kargaların saldırısından kurtulmayı başararak bölgeden uzaklaşmayı başardı