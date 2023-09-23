Muslera'nın G.Saray için yaptığını Albayrak açıkladı: Asla unutmayacağım

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, kaleci Fernando Muslera ile ilgili "Yaptığını asla unutmayacağım" diyerek açıklamada buludu.

Muslera'nın G.Saray için yaptığını Albayrak açıkladı: Asla unutmayacağım

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımla ilgili olarak Ajansspor'un sorularını cevaplarken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Albayrak, Galatasaray'ın Kopenhag maçında taraftarların futbolcuları ıslıklamasını eleştirirken, "Galatasaray ilk devreyi 3-0 önde kapatabilirdi, ama birdenbire 2-0 mağlup duruma düştük. Kerem Aktürkoğlu'nun şansı yaver gitmedi. Biraz futbolcularımız acele etti. Ama Galatasaray taraftarı futbolcusunu ıslıklamaz. Oyunculara sahip çıkmamız gerekir. Bakın 2-0'dan sonra maçı çevirdiler" dedi.

Albayrak, "Okan Hoca gruptan çıkacağımıza kesin olarak inanıyor. Geç de olsa Kopenhang maçındaki tercihleri doğru oldu. Maçı çevirdik. Okan Buruk'a herkes sahip çıkmalı. Okan Hoca bizi geçen sezon şampiyon yaptı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Daha ne istiyoruz?" diye konuştu.

Albayrak şöyle devam etti:

"Taraftara sesleniyorum, futbolcularımızı küstürmeyelim. Futbolcularımıza güvenelim. Oyuncularımızın 5 dakika neler yaptığını Kopenhag maçında hep birlikte gördük. Mauro Icardi ayrı bir futbolcu. Güler yüzü ve futbolculuğuyla harika bir insan. Türkiye'de harikalar yaratıyor. Avrupa'da yaratacak."

Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasını istediğini vurgulayan Albayrak, "Yöneticiyken, her şeyi onunla konuşarak yapıyordum. Covid döneminde bir buçuk maaşını bırakarak öncülük yaptı ve indirim konusunda tüm futbolcularla konuştu. Asla o fedakarlığını unutmadım. Unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

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