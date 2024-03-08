Muslera'nın Seçil Erzan'a nakit parayı banka dışında verdiği ortaya çıktı

Ünlü futbolcular dahil olmak üzere toplamda 21 kişiyi dolandırdığı suçlaması ile yargılanan Deniz Bank şube müdürü Seçil Erzan, bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya devam ediyor.

Dolandırıldıkları iddiası ile Seçil Erzan’dan şikayetçi olan ünlü futbolcular Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu mahkemenin katılma talebi ile bugün ilk defa mahkeme salonunda savunmalarını verdi.

Galatasaray’ın ünlü futbolcusu Muslera, bugün ilk kez yaptığı savunmada tercüman aracılığı ile konu hakkında açıklamalarını yaptı.

Yeniçağ'dan Tolga Şahin Seçil Erzan davasını mahkemeden bildirdi. Yaptığı savunmada Seçil Erzan’dan şikayetçi olduğunu aktaran Fernando Muslera sanık Seçil Erzan’ın etkin pişmanlık yasasından yararlanmasını istemediğini belirtti.

Savunmasında Seçil Erzan’a 1.2 milyon doları Denizbank kapısının önünde elden verdiğini belirten Muslera, Seçil Erzan’ın 1.2 milyon dolar karşılığında kendisine “Bu para sana verilecek” yazılı bir dekont verdiğini açıkladı.

Fernando Muslera’nın savunması şu şekilde:

"Herkese önce günaydın. Herkese merhaba. Daha önce tanıklık yapmıştık. 2011’de Seçil Erzan’ı tanıdım. Aralık 2022de para yatırmak için bana teklif geldi. Bankadan arayıp teklif de bulundular. Parayla ilgili finans müdür gibi üst düzey çalışanlar beni aradı.

Denizbank’ın fon hesabıyla ilgilenen Seçil Erzan beni aramaya başladı. Bir buçuk iki ay sürede yüzde 35'lik bir teklifte bulundular. Denizbank tarafından yapıldı.

Florya Denizbank’tan 700 bin dolar hesabımı çektim. Musa Mert Çetin’e verdim parayı. Denizbank’ın merkezi yeri Levent’e parayı götürdüm. Elden götürdüm.

Daha sonra Ziraat Bankası’ndan 500 bin çekip Denizbank’ın kapısının önünde elden verdim parayı."

“SEÇİL ERZAN BANA DEKONT VERDİ”

"Seçil Erzan yazılı bir dekont verdi bana. Bu para sana verilecek diye dekont verdi imzalı.

Martın sonlarına doğru 1.2 milyon dolarlık yatırımıma karşı 700 bin dolar geri verildi stopaj ve vergi düştükten sonra verilen para bu."

SEÇİL ERZAN İLE BAĞLANTIMI MUSA SAĞLADI"

"Bana verilen para kendi yatırdığım paraydı. Anapara üzerinden bir kazancım olmadı. Seçil hanımın deprem vb. sebeplerle zamanı uzattı sürekli.

Seçil Erzan ile bağlantımı Musa Bey sağladı Galatasaray’da da tercümanlık yapmış biri güvendiği için güvendim.

Sadece beni yatırım konusunda Seçil ikna etmeye çalıştı. Bir başkası bu konuda beni ikna etmeye çalışmadı. Mert Musa Çetin dışında fona yatırdığım parayla ilgili kimseyle konuşmadım."

Savcı Muslera’ya “Bankanın teftiş raporunda yakın ilişki olduğu söyleniyor. Böyle bir ilişki var mı?” şeklinde soru sordu.

Muslera ise “Böyle bir ilişkimiz yok. Sadece iş ilişkisi vardı aramızda. “Faiz getirisi olarak yüzde 35 vaat etti. 1 buçuk-iki ay içinde” ifadelerini kullandı.

Muslera ifadesine şu sözlerle devam etti:

"Yüzde 500 gibi bir vaat olmadı bana bankanın teftiş kurulunda yer alan rakam gibi. 700 bin dolar sonrası 500 bin dolar için de beni aradı Seçil ikna etmek için.

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ismi dışında Seçil Erzan bana bu fonda ünlü isimlerin de olduğunu söyledi. Yatırım öncesi isim vermedi, yatırım yaptıktan sonra bana ünlüler var dedi.

Bu ünlüler arayıp ulaşabileceğim isimlerdi. Sanığın etkin pişmanlıktan yararlanması istemiyorum. Şikayetçiyim."