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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray, Livakovic için harekete geçti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:45
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Muslera'nın yerine Hırvat kaleci

Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu
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Galatasaray sözleşmesi 2024'te bitecek olan Muslera'nın boşluğunu doldurmak için şimdiden arayışlara başladı.
Takvim'in haberine göre Muslera'yı aratmayacak düzeyde kaleci arayışında olan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom, Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'e kancayı taktı.
MİLLİ MAÇIN YILDIZIYDI
EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'mız, kaleci Livakovic'i geçemedi. Livakovic, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlılarda maça damga vuran isim oldu.
SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın kaleci listesinde ilk sırada yer alan başarılı eldiven, sarı-kırmızılılara gelmeye hazır olduğunun işaretini verdi. Başarılı file bekçisinin Dinamo Zagreb'le sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Performansıyla göz dolduran Livakovic futbol kariyerinde Hırvatistan dışına çıkmadı. 2016 yılından beri Dinamo Zagreb'te forma giyen yıldız file bekçisi, yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.
 

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