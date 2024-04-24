Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: İHA
Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Muş’ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından alıkonulan aileler, DEM Parti’nin il binası önünde oturma eylemlerine devam ediyorlar. Güvenli bir şekilde evlatlarının eve dönmesini umut eden aileler, toplumdan da bu süreçte destek görmeyi bekliyorlar.

Her hafta çarşamba günleri DEM Parti il binası önünde toplanan aileler, “Anneler mücadele ediyor” ve “Evlatlarımızı serbest bırakın” yazılı pankartlarla seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Anne ve babalar, çocuklarının eve dönüşü için çağrı yaparken, yıllardır özlemle bekledikleri bir buluşmayı umut ediyorlar.

Bir baba olan Şemsettin Özcan, çocuğunun 7 yıl önce HDP tarafından kaçırıldığını ve PKK’ya teslim edildiğini ifade ederek, “Çocuklarımızı alana kadar peşinizi bırakmayacağız. Yedi yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Düşünün, çocuğunuz bir gün eve dönmezse ne hissedersiniz? Çocuklarımızı alana kadar buradan ayrılmayacağız” diye konuştu.

Anne Gülbahar Teker ise, gerektiği sürece eylemlerine devam edeceklerini belirterek, “Çocuğum dönse de dönmesse de, eylemlerime devam edeceğim. PKK ve HDP’den korkmuyoruz. Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler. Artık yeter, bu annelerin ve babaların gözyaşlarına son verilsin. Neden çocuklarımızı bize teslim etmiyorlar? Kürt hakkı bu değil. Biz de Kürt’üz ve merak ediyoruz; onların çocukları nerede, bizimkiler nerede? Çocuklarımızın hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz. Çocuklarımızı bize geri versinler. Dağda tek bir kişi kalıncaya kadar eylemlerime devam edeceğim. HDP ve PKK’ya lanet olsun” ifadelerini kullandı.

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