Müslüman Alimler Birliği üyesinden skandal sözler: Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin

AKP’ye destek açıklaması yapan Müslüman Alimler Birliği Yüksek Konsey Üyesi ve Türkiye temsilcisi “Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır" diyerek skandal ifadelerde bulundu.

Müslüman Alimler Birliği üyesinden skandal sözler: Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin

Editör: Ersoy Özdem

Müslüman Alimler Birliği Yüksek Konsey Üyesi ve Türkiye temsilcisi, Guraba Yayınlarının sahibi olan Abdullah Yolcu, 4 yıl önce söylediği öğrenilen ve sosyal medyada gündem olan sözleri tepki topladı.

“TEK EŞİ OLAN ERKEKLİĞİNİ TEST ETTİRSİN”

Yolcu, tek eşi savunan erkekleri ''sapıklıkla’' itham ederek söz konusu videoda, “Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır" ifadelerini kullanıyor.

Abdullah Yolcu, paylaşımda erkeklerin ''çeşit sevdiğini" ileri sürerek, tek kadınla yetindiğini söyleyen erkeklere test yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Bir erkekle yetinmeyen kadınlar için ise ''yırtık" diyen Yolcu, erkekler konusundaki sözlerini haklı çıkarmak için de cennette erkeklere huri verilirken kadınların sadece kocaları ile yetineceklerini ifade ediyor.

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SEÇİMDE AKP’YE DESTEK AÇIKLAMIŞLARDI

14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a desteklerden bir tanesi de şeyhlerden gelmişti.

Aralarında Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı ve Libya Müftüsü dahil 55 şeyh, Türkiye seçimleri için ortak açıklama yapmıştı.

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Açıklamada Türkiye’deki seçimlerin Müslümanları etkileyen bir seçim olduğu için ‘İslami bir konu’ olduğu ve bu nedenle açıklama yapma gereği duyulduğu ayet üzerinden vurgulanmıştı. Açıklamada muhalefetin ‘Türkiye düşmanlarından’ destek aldığı ifade edilirken Türkiye’nin elektrikli araba ürettiğine değinilmişti.

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