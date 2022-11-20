Onu çok iyi tanıyorsunuz ama faydalarını bilmiyorsunuz

Muşmula ağaçları genelde alçak boylu oluyor. Bitkisi de boyut itibarıyla can eriği büyüklüğünde…

Kabızlık ve sindirim problemleri yaşayanların imdadına koşan muşmula, bağırsak hareketlerini hızlanmasına ve dolayısıyla kabızlığın düzelmesine destek sağlıyor. Bu bilinen özelliği. Peki ya bilinmeyen özellikleri? İşte o bilgiler:

Özellikle sonbahar aylarındaki diyetlerde çok faydalı.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor, iltihabı anında yok ediyor.

Tam bir kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir deposu olduğundan vücuda ferahlık sağlıyor.

Vücuda zararlı olan toksinleri yok ediyor.

Depresyona iyi geliyor.

Cilt kanserini önleyici özelliği bulunuyor.



Mide bulantısı ve kusmaları önlüyor.

MUŞMULA ÇEKİRDEĞİ NE İŞE YARAR?

Muşmulanın meyvesi kadar çekirdeği de oldukça faydalı. Sindirim sistemini düzenleyerek idrarı artırıcı bir etki yaratıyor. Mesane ve böbreklerdeki taşın dökülmesine yardımcı oluyor. Muşmulanın kaynatıldıktan sonraki suyunun içilmesi vücuttaki ödemi atıyor.