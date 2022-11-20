20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Onu çok iyi tanıyorsunuz ama faydalarını bilmiyorsunuz

Onu çok iyi tanıyorsunuz ama faydalarını bilmiyorsunuz

Yöresine göre döngel, beşbıyık, ezgil gibi isimleri de bulunan muşmulanın bilinmeyen faydalarını öğrendiğinizde sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. İşte muşmulanın az bilinen faydaları…

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 12:19
Takip Et

Muşmulanın faydaları

Onu çok iyi tanıyorsunuz ama faydalarını bilmiyorsunuz
+
Aa
-

Muşmula ağaçları genelde alçak boylu oluyor. Bitkisi de boyut itibarıyla can eriği büyüklüğünde…
Kabızlık ve sindirim problemleri yaşayanların imdadına koşan muşmula, bağırsak hareketlerini hızlanmasına ve dolayısıyla kabızlığın düzelmesine destek sağlıyor. Bu bilinen özelliği. Peki ya bilinmeyen özellikleri? İşte o bilgiler:

Özellikle sonbahar aylarındaki diyetlerde çok faydalı.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor, iltihabı anında yok ediyor.

Tam bir kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir deposu olduğundan vücuda ferahlık sağlıyor.

Vücuda zararlı olan toksinleri yok ediyor.

Depresyona iyi geliyor.

Cilt kanserini önleyici özelliği bulunuyor.

Mide bulantısı ve kusmaları önlüyor.

MUŞMULA ÇEKİRDEĞİ NE İŞE YARAR?

Muşmulanın meyvesi kadar çekirdeği de oldukça faydalı. Sindirim sistemini düzenleyerek idrarı artırıcı bir etki yaratıyor. Mesane ve böbreklerdeki taşın dökülmesine yardımcı oluyor. Muşmulanın kaynatıldıktan sonraki suyunun içilmesi vücuttaki ödemi atıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hayat Fazilet
20.11.2022 12:30
Yüzyıllardır uyum sağlayamayan, Kültürümü mahvetmeye çalışanlar, Defolun. Ne nefes, ne para kaldı. TOPRAKLAR BİZİM, KİRLETMEYİN. SULARIMI KURUTMAYIN, HASTALIK YAYMAYIN. HERKES SAKAT.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
1
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
2
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
3
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
4
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
5
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
6
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
7
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Diyabet eğitimine ilişkin platform erişime açıldı
﻿Diyabet eğitimine ilişkin platform erişime açıldı
﻿Diyabet eğitimine ilişkin platform erişime açıldı
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
﻿Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
﻿Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
﻿Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
﻿ Özel hastanede hastaya şiddet! 2 müfettiş inceleme başlattı
﻿ Özel hastanede hastaya şiddet! 2 müfettiş inceleme başlattı
﻿ Özel hastanede hastaya şiddet! 2 müfettiş inceleme başlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.