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Erken yaşlanmayı engelliyor. Kanseri önlüyor. Kabuğunu sakın çöpe atmayın şifa yayıyor

Fındık kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. Fındık kabuğu kanserli hücrelerin oluşumunun önüne geçiyor ve erken yaşlanmayı da önlüyor.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:03
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Fındık kabuğunu sakın çöpe atmayın şifa yayıyor. Erken yaşlanmayı engelliyor. Kanseri önlüyor

Erken yaşlanmayı engelliyor. Kanseri önlüyor. Kabuğunu sakın çöpe atmayın şifa yayıyor
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İnsanların yaşlanma ve kanser korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu süreçte doğal besinlerin önemi arttı. İnsanlar doğal besine yöneliyor. Fındık kabuğunun faydaları dikkat çekti.

FINDIK KABUĞUNUN FAYDALARI

-Fındık kabuğu kaynatılarak tüketildiğinde; bağırsakları rahatlatıyor ve bağırsak florasını koruyor

-Fındık kabuğu kanserli hücrelerin oluşumunun önüne geçiyor

- Fındık kabuğu erken yaşlanmayı da önlüyor

-Fındık kabuğu, cilt bakım ürünlerinde de kullanıyor. Sağlıklı ve güzel bir cildin yolu yine fındık kabuğundan geçiyor

-Fındık kabuğu, kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor

- Beyin sinirlerini korur ve sinir sistemindeki yaşlılığa bağlı değişimleri azaltır

- Alzheimer yakalanma riskini düşürür beyin fonksiyonlarını düzenler

- B16 vitamini bulunduğu için hastalıkları önleyerek bağışıklığı güçlendirmektedir

- Diyabet ve şeker hastalığına karşı faydalıdır

 -Lif kaynağı olarak bağırsaklarda rahatlamaya ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır

- Magnezyum içermesinin diğer bir faydası da kramp ve kas ağrılarını yok etmesidir

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