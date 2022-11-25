Erken yaşlanmayı engelliyor. Kanseri önlüyor. Kabuğunu sakın çöpe atmayın şifa yayıyor

İnsanların yaşlanma ve kanser korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu süreçte doğal besinlerin önemi arttı. İnsanlar doğal besine yöneliyor. Fındık kabuğunun faydaları dikkat çekti.

FINDIK KABUĞUNUN FAYDALARI

-Fındık kabuğu kaynatılarak tüketildiğinde; bağırsakları rahatlatıyor ve bağırsak florasını koruyor

-Fındık kabuğu kanserli hücrelerin oluşumunun önüne geçiyor

- Fındık kabuğu erken yaşlanmayı da önlüyor

-Fındık kabuğu, cilt bakım ürünlerinde de kullanıyor. Sağlıklı ve güzel bir cildin yolu yine fındık kabuğundan geçiyor

-Fındık kabuğu, kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor

- Beyin sinirlerini korur ve sinir sistemindeki yaşlılığa bağlı değişimleri azaltır

- Alzheimer yakalanma riskini düşürür beyin fonksiyonlarını düzenler

- B16 vitamini bulunduğu için hastalıkları önleyerek bağışıklığı güçlendirmektedir

- Diyabet ve şeker hastalığına karşı faydalıdır

-Lif kaynağı olarak bağırsaklarda rahatlamaya ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır

- Magnezyum içermesinin diğer bir faydası da kramp ve kas ağrılarını yok etmesidir