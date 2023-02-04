Muş’ta 107 köy yolu kapandı

İHA’nın haberine göre, Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yolları ve bağlı mezra yollarını ulaşıma açmak için 7/24 saat esasına göre çalışarak kapalı olan 136 köy yolunun 107'sini ulaşıma açtığı 29’unda ise, kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının yanı sıra görüş mesafesini düşüren sis, tipi ve fırtınanın etkili olduğu, tamamen beyaz örtüyle kaplanan bölgelerde zaman zaman zor anlar yaşayan İl Özel İdaresi ekipleri, 136 köy yolundan 107’sini ulaşıma açabildi. 29 köy ve buna bağlı mezra yollarında kar temizleme çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, biran evvel ulaşımın sağlanabilmesi için yoğun mesai harcıyor. Karabey Köyü’ne bağlı Dere mezrası sakinlerinden Metin İncetepe, “Kar yağışı nedeniyle 5-6 gündür yollarımız kapalıydı. İl Özel İdaresi ekiplerinden Allah razı olsun, gelip yollarımızı açtılar. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.