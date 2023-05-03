Muş’ta 15 günlük lale devri başladı

'Muş 1071' ismiyle tescillenen ve koruma altına alınan Muş Lalesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Muş’ta 15 günlük lale devri başladı

İHA'nın haberine göre, Muş'ta doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Muş Lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açarak ovayı kırmızıya bürüdü. Doğal olarak yetişen laleler, karlı dağlarla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.

Muş Lalesi’nin karlı dağlarla birleşen görüntüleri kartpostallık oluştururken, ziyaretçiler bu anları ölümsüzleştirmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Özellikle nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan Muş Lalesi’nin tahrip edilmesi ve soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde ise 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanacak.

"TÜRKİYE BURAYI ÖĞRENMELİ"

İlk defa Muş’a gelen ve gördüğü lale tarlası manzarası karşısında hayranlığını gizleyemediğini itiraf eden öğretmen Gülay Bahçeci, Muş’un yeterince tanıtılmadığını belirterek, “İlk defa Muş’a geliyorum. Çok mutluyum, keşke daha önce gelseydim. Çok beğendim, böyle bir güzellik yok. Reklamı yeterince yapılmıyor. Neden bütün Türkiye burayı bilmiyor, buraya gelmiyor. Bu insanların sıcakkanlılığı, misafirperverliği ve bu güzel doğa neden bilinmiyor. İnsanlarımızı Muş’a davet ediyorum. İlk fırsatta tekrar geleceğim” dedi.

İlk defa Muş Lalesi fotoğrafladığını belirten fotoğraf sanatçısı Sema Altın ise “İnanılmaz güzel bir yer. Harika fotoğraflar çektik. Hayatımda gördüğüm en güzel yerlerden biri. insanların buralara gelmesini tavsiye ediyorum. Burası Hollanda değil Muş Ovası” şeklinde konuştu.

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