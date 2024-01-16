Muş'ta etkili olan kar ve fırtına nedeniyle 70 kişi karayolunda mahsur kaldı. Donarak öleceklerdi.

Muş-Mutki karayolunun 10’uncu kilometresinde gerçekleşen olayda, araçlar, fırtına ve kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araçlarla ilgili ihbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, donma tehlikesi geçiren vatandaşları kurtarmak için olay yerine gitti. İş makineleriyle yolu açan ekipler, yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç içerisindeki 70 kişiyi kurtardı.



YOL TRAFİĞE KAPATILDI



Kar yağışı, ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu, Karayolları 113’üncü Şube Şefliği tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.