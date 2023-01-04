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Muş’ta kuraklık endişesi

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden olan Muş’ta karsız ve baharı andıran bir kış mevsimi yaşanırken, uzmanlar kuraklıktan endişe ediyor.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 23:06
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Muş’ta kuraklık endişesi

Muş’ta kuraklık endişesi
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Geçtiğimiz yıllar temel alındığında bu aylarda yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde kalın kar örtüsü görülürken, bu yıl henüz istenilen seviyede yağış gerçekleşmedi. Yaklaşık 3 milyon 570 bin dekar ekilebilir tarım arazisi olan Muş’ta bu dönemlerde yaşanan kuraklık, yaz döneminde tarımsal ürünlerde rekoltenin azalmasına da neden olacak.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan mevsim değişikliklerinden dolayı sık sık kuraklıkla mücadele edeceklerini ifade ederek, “Muş Ovası yılın bu döneminde genelde yoğun ve kalın bir kar örtüsü ile kaplı olurken bu yıl kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Yüksek kesimlerde var olan kar çok düşük seviyede gerçekleşti. Özellikle karın düştüğü bu dönemlerde yaşanan kuraklıklar yaz döneminde ciddi kuraklıklar ve tarımsal ürünlerde rekolte azalmasına neden olabilir. Bu durum takip edilmeli. Bu durumun nedenleri küresel ısınma ile birlikte yaşanan küresel iklim değişikliği etkileri olarak değerlendirebiliriz. Küresel ısınma veya küresel iklim değişikliği ile birlikte yaşanacak değişmeler 50 yılda bir görülecek kuraklıkların daha kısa zaman dilimleri içerisinde tekrarlanmasına neden olacak. Bu durum beraberinde meteorolojik kuraklığa, devamında hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığa neden olabilir” dedi.

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