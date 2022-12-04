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Burası eskiden göldü! 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyordu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan, 1657 hektar alana sahip ve deniz seviyesinden 1650 metre yüksek olan Arin Gölü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:03
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Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan 1657 hektar alana sahip ve deniz seviyesinden 1650 metre yüksek olan Arin Gölü kurudu. 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyordu

Burası eskiden göldü! 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyordu
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Yağışların azalması ve sıcaklığın yükselmesine bağlı aşırı buharlaşma, bölgedeki akarsu, gölet ve su kaynaklarının yanı sıra barajların da su seviyesinde büyük düşüşe yol açtı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan, 1657 hektar alana sahip ve deniz seviyesinden 1650 metre yüksek olan Arin Gölü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Kuraklığa dikkat çekmek için Van Gölü Aktiviteleri 50 kişilik grup, göl etrafında yürüyüş gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Gölü Aktiviteler Derneğin Başkan Yardımcısı Kutbettin Demir, “Dünyada küresel ısınmadan dolayı gerçekten büyük bir sorun yaşanmakta.

Çoğu bölgede göller kurumakta. Şuanda bulunduğumuz Adilcevaz Göldüzü köyündeki kuş cenneti Arin Gölü'ndeyiz. Yaklaşık 200'e yakın kuş türüne sahip olan Arin Gölü şu an gördüğümüz kadar yüzde 50 çekilmiş durumda. Bunların gelecek nesillere aktara bilmemiz gerekir” dedi.

Van Gölü Aktiviteler Dernek Üyesi Çevin Sevinç ise, “Şu an Arin Gölü'nün yüzde 50 civarında bir kuruma var. Bizde Van Gölü Aktiviteleri olarak bu konuya dikkat çekmek için 13 kilometrelik alana sahip olan Arin Gölü çevresini yürüyeceğiz. Sularımız kirlenmesin, Arin Gölü temiz kalsın” dedi.

(Kaynak: İHA)

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