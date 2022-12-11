Van Gölü'ndeki kuraklığa resimle dikkat çektiler

Özellikle son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile 'Türkiye'nin en büyük gölü' olan Van Gölü, gün geçtikçe alan kaybediyor.

Van Gölü'nün kuzey kısmında kalan Erciş kıyıları ise çekilmenin en fazla olduğu nokta oldu.

Sular altında kalan alanlar karaya çıkarken, yaban kuşlarını konakladığı birçok sazlık kurudu.

Bölgedeki kuraklığa dikkat çekmek isteyen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan (TEGV) bir grup öğrenci de suların çekildiği Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlığa geldi.

Öğrenciler, burada farkındalık etkinliğine katılıp, resim yaptı.

“KURAKLIK VAN GÖLÜ'NDE OLDUKÇA ETKİLİ”

TEGV Erciş Birim Yöneticisi Ayşenur Polat, kuraklığa karşı farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

13 öğrenci ile birlikte suların çekildiği Gölağzı Mahallesi'ne geldiklerini belirten Polat, "Flamingolar ile birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede farkındalık oluşturmak istedik. Göl suyu metrelerce çekilmiş.

Çocuklarımız da bu bölgeyi görüp, gördükleri kuraklık manzarasını çizdiler. Küresel ölçekte olan kuraklık, Van Gölü'nü de oldukça etkiledi" dedi.

Farkındalık etkinliğine katılan Alaattin Sucular Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Bedirhan Sağlam (11) da "Daha önce gördüğüm ve şimdi gördüğüm kuruyan yerleri, sazlık alanları, ağaçları ve balıkları çizdim.

Bu manzara bize büyük üzüntü yaşatıyor" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)