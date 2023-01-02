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  • Kerem Ökten Türkiye'ye havadan yaklaşan dev bir canavarı açıkladı. Güneş açıyor diye sevinmeee

Kerem Ökten Türkiye'ye havadan yaklaşan dev bir canavarı açıkladı. Güneş açıyor diye sevinmeee

Ülkede soğuk hava etkisini sürdürürken, Kerem Ökten, Türkiye'yi bekleyen 'dev canavarı' sosyal medya hesabından duyurdu. Ökten, "Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Balkanlar'a dev bir canavar gelebilir." dedi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:22
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Kerem Ökten Türkiye'yi bekleyen 'dev canavarı' açıkladı

Kerem Ökten Türkiye'ye havadan yaklaşan dev bir canavarı açıkladı. Güneş açıyor diye sevinmeee
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Ocak ayıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Yurtta 8 Ocak'a kadar yağış beklenmiyor. 

Hava, İstanbul'da günlerdir sıcak devam ederken bugün yerini dondurucu bir soğuğa bıraktı. Hissedilir sıcaklık 8 dereceye kadar düştü.

8 Ocak ve sonrası tüm yurtta havalar hareketleniyor ve kuraklık çok şiddetli bir şekilde başımıza bela olabilir. 

Küresel ısınmaya bağlı olarak aşırı ısınma ve su kaynaklarının azalması da ciddi riskler arasında. 

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, "Stratosferik kutupsal girdap bu kadar ısı akışına karşı koyamaz. Bir ssw gerçekleşecek, ancak yer değiştirecek. Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Balkanlar'a dev bir canavar gelebilir." ifadelerini kullandı. 

Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. 

"DEV BİR CANAVAR GELEBİLİR"

Ökten'in paylaşımları şöyle: 

Türkiye'de 8 Ocak'a kadar neredeyse hiç yağış yok. 1 hafta daha bu durgun havalar devam edecek. 8 Ocak ve sonrası Ülkemizde havalar hareketleniyor. Kuraklık şu anda çok şiddetli. Suyu idareli kullanalım...

Stratosferik kutupsal girdap bu kadar ısı akışına karşı koyamaz. Bir ssw gerçekleşecek, ancak yer değiştirecek. Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Balkanlar'a dev bir canavar gelebilir.

 

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Adanalıyığ
2.01.2023 11:38
Dev bir canavar ne demek? Kar, yağmur, fırtına, aşırı soğuk hava????  
 
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