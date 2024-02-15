Muş’ta mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı

Muş Hasköy ile Bitlis Mutki arasındaki Kaymakam Çeşmesi bölgesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi 32 aracı yolda bıraktı. Durumun bildirilmesi üzerine Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri bölgeye ulaştı.

2 iş makinesiyle yaptıkları 3 saatlik çalışma sonucunda yolu açan ekipler, araçların geçmesine imkan tanıdı. Ekip Şefi İdris Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardan kapanan Hasköy-Mutki yolu için ihbar aldıklarını ve bölgeye geldiklerini söyledi.

Ekip Şefi İdris Kara “Köylülerimiz yolda kalmıştı. Yolu açıp araçlara yol verdik. Kar yağışı sürüyor” dedi.

İş makinesi operatörü Hasan Elhan ise, 32 aracın kar yağışı yüzünden yolda kaldığını belirterek, “Araçlara geçiş sağladık. Vatandaşın güvenliğini koruduk. Kar yağışı devam ediyor” ifadelerini kullandı.